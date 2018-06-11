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Fatma Girik: Talat yapmaz öyle şey

Usta oyuncu Fatma Girik, Talat Bulut'u savundu.

Haber Merkezi | 11.06.2018 - 06:49..
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Fatma Girik: Talat yapmaz öyle şey

“Yasak Elma” dizisinin setinde, set çalışanı Özge Ş.’nin dizinin başrol oyuncularından Talat Bulut tarafından cinsel tacize uğradığını ifade etmişti. Yaşanan bu olayın ardından usta oyuncu Fatma Girik, Talat Bulut, hakkında konuştu.

"ÇOK ŞAŞIRDIM"

Girik, “Hiç inanmam. Talat Bulut doğru düzgün bir aile babasıdır ya. Böyle bir şey imkansız. Kalıbımı basarım” dedi.

Girik, kendi döneminde böyle bir taciz olayı ile asla karşılaşmadığını da belirterek, “Sevgi saygı vardı. Böyle bir şey yoktu. Çok şaşırdım” diye konuştu.

Fatma Girik: Talat yapmaz öyle şey

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