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Fatma Girik'i 55 yıldır takip eden hayranı

Fatma Girik, 55 yıldır kendini takip eden son olarak "evlenelim" diyen hayranı hakkında suç duyurusunda bulundu.

DHA | 28.11.2017 - 16:38..
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Muğla'nın Bodrum ilçesi, Torba Mahallesi'nde yaşayan Türk sinemasının usta oyuncularından Fatma Girik, 55 yıldır peşinde olan hayranı nedeniyle büyük tedirginlik yaşadı.

"DAHA ÖNCE EVİME PENCEREDEN GİRDİ"

Girik yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bu kişi ilk kez 55 yıl önce İstanbul'daki evime pencereden girdi. Uyurken beni seyrettiğini fark ettim. Fark edildiğini anlayınca kaçtı. O yıllarda gençtim. İstanbul'da nereye gitsem karşıma çıkıyordu. Çalıştığım mekânlara, gezdiğim yerlere geliyordu. İki üç yılda bir karşıma çıkıyordu. Evimin kapısında, elinde çiçeklerle bekliyordu. Allah için bugüne kadar hiçbir zararı olmadı.

Fatma Girik'i 55 yıldır takip eden hayranı

Bazen polis kıyafeti giyip beni takip ettiği oluyordu. Hiç beklemediğim bir anda restorandaki yan masadan beni izlerken görüyordum. Bana âşıktı, onlarca mektup yazmıştı. Son olarak 10 Kasım 2016 tarihinde İstanbul'da ameliyat olduğum hastanede odama geldi, beni ziyaret etti. Hemşirelere 'Adıyaman'dan geliyorum. 19 saatlik yoldan geldim. Ne olur göreyim. Eski bir hayranıyım' demiş. Yanıma geldiğinde, onu hemen tanıdım. Çünkü o gözleri, bakışları unutmam mümkün değil. Ziyaret edip, hemen gitti."

Fatma Girik'i 55 yıldır takip eden hayranı

'BERABER YAŞAYALIM' TEKLİFİ

Mehmet A.'nın son olarak Bodrum'daki evine geldiğini belirten Girik, "Evde yoktum. Bakıcım Dursine Yılmaz ile görüşmüş. 'Eşim öldü, o da Memduh Bey'i kaybetti. Beni kabul etsin, beraber yaşayalım' demiş. Şoke oldum. Bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim.

Fatma Girik'i 55 yıldır takip eden hayranı

İstanbul'da savcılığa giderek, kendisi hakkında şikâyetçi oldum. 55 yıldır bana aşkla yanıp tutuşuyor. Bu kişinin ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Tedirgin oluyorum. Bu nedenle bana yaklaşmamasını istedim. Yaşadıklarımı da tek tek savcılığa verdiğim dilekçemde anlattım" dedi.

Fatma Girik'i 55 yıldır takip eden hayranı

'BENİ BİR KERE DİNLESİN ÇOK SEVECEK'

Fatma Girik'e, Orhan Günşiray ile birlikte oynadığı 'Vatan ve Namus' adlı filmini izlerken âşık olduğunu belirten Mehmet A. ise şunları kaydetti: "O filmden sonra hep Fatma Girik'in hayali ile yaşadım. Bodrum'a iki kere gittim ancak kendisini göremedim. Beni bir kere dinlesin, hak verecek ve çok sevecek. Ölmeden önce bir kere baş başa konuşmak isterim. Maddi varlığım yerinde, onu kraliçeler gibi yaşatırım.


Fatma Girik'i 55 yıldır takip eden hayranı

Kısmet olursa evlenmek istiyorum. Daha ne diyeyim; Allah'ın takdiri. Fatma Hanım'ı ömrümün sonuna kadar uzaktan da olsa görmeye devam edeceğim. Hiç korkmasın, benden ona asla zarar gelmez. 55 yıldır onun hayali ile yatıp kalkıyorum. Yine Bodrum'a gidip, kendisini göreceğim."

Adıyaman'da yaşadığını ve 6 çocuk babası olduğunu söyleyen Mehmet A., "Eşimle dini nikâhlıydık. Kendisinden 1999 yılında ayrıldım. Sonrasında kendisi yaşamını yitirdi. O zamandan bu yana da yalnızım" diye konuştu.

Fatma Girik'i 55 yıldır takip eden hayranı

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