Fatma Kaplan darp edildiğini söyledi

Dün akşamki görüşmelerde şiddetli tartışmalar yaşandı. Saksılar, sandalyeler havalarda uçuşurken, bir AK Partili vekil CHP'li tarafından bacağından ısırıldı, başka bir AK Partili vekilin burnu kırıldı.

Öte yandan CHP'li Fatma Hürriyet Kaplan da, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından darp edildiğini söyledi.

"BOYNUMUN HALİNİ GÖRÜYOR MUSUNUZ?"

Kaplan olayın ardından söz alıp Meclis kürsüsüne çıktı. "Bir grup başkanvekiline bir kadına fiziki müdahalede bulunmak hiç yakışmıyor. Buradan bir kere daha sizi kınıyorum sayın Elitaş. İdari amiri sizi de kınıyorum. Resmen telefonu elimden gasp ettiniz. Fiziki müdahalede bulundunuz. Boynumun halini görüyor musunuz?" ifadelerini kullanan CHP'li vekil, "Yalancı da sizsiniz, insanlarını kandırıyorsunuz. Bir kadına saldırabilecek kadar gözü dönmüş olmanıza, bir kadına vbu kadar müdahale edebilecek kadar başkanlık hırsına bürünmüş olmanızı kınıyorum. Bir kere daha söylüyorum. Yere batsın saraylarınız, yere batsın başkanlığınız, yere batsın anayasanız, yere batsın hırsınız" diye konuştu.