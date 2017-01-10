Fatma Kaplan: Üç erkek bir kabine neden girdi

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan, üç vekilin aynı anda aynı kabinde oy kullandığını belirterek "Aynı kabinde 3 erkek vekil oy kullanıp gizliliği ihlal etmediyseniz, ne yapıyordunuz" sorusunu bir fıkradan yola çıkarak sordu.

ÜÇ ERKEK BİR KABİNDE

CHP'li Kaplan, konuşmasına bir hikayeyle başlamak istediğini belirterek "Okul tuvaletinde sigara içen üç erkek öğrenci öğretmenine yakalanır. Öğretmen üç erkek öğrenciye sorar 'Siz içeride sigara mı içiyordunuz?' Öğrencilerden biri 'hayır hocam' diye yanıt verir. Öğretmen tekrar sorar 'Sigara içmiyorsanız, üç erkek bir kabinde ne yapıyordunuz?' Bu sefer diğer öğrenci 'Hopcam vallahi sigara içiyorduk' diye itiraf eder.

NE YAPIYORDUNUZ?

Şimdi soruyorum dünkü öylamada, aynı kabinde birlikte oy kullanan üç AK Partili vekil 'vallahi birlikte oy kullanmıyorduk, anayasayı ve gizliliği ihlal etmiyorduk' diyorsanız, üç vekil bir kabinde ne yapıyordunuz? Üç AK Partili vekilin birlikte kabinde ne yaptığını bilmeye milletimizin hakkı vardır." diye konuştu.

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