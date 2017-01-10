taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.382
USD
3,7740
EURO
3,9893
ALTIN
143,46
PETR
55,1300

Fatma Kaplan: Üç erkek bir kabine neden girdi

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan AK Partili 3 vekile dün Meclis'te aynı kabinde ne yaptığını belaltı bir fıkrayla sordu.

Haber Merkezi | 10.01.2017 - 17:09
  1. Haberler
  2. Gündem
Fatma Kaplan: Üç erkek bir kabine neden girdi

1

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan,  üç vekilin aynı anda aynı kabinde oy kullandığını belirterek "Aynı kabinde 3 erkek vekil oy kullanıp gizliliği ihlal etmediyseniz, ne yapıyordunuz" sorusunu bir fıkradan yola çıkarak sordu.

ÜÇ ERKEK BİR KABİNDE

CHP'li Kaplan, konuşmasına bir hikayeyle başlamak istediğini belirterek "Okul tuvaletinde sigara içen üç erkek öğrenci öğretmenine yakalanır. Öğretmen üç erkek öğrenciye sorar 'Siz içeride sigara mı içiyordunuz?' Öğrencilerden biri 'hayır hocam' diye yanıt verir. Öğretmen tekrar sorar 'Sigara içmiyorsanız, üç erkek bir kabinde ne yapıyordunuz?' Bu sefer diğer öğrenci 'Hopcam vallahi sigara içiyorduk' diye itiraf eder.

NE YAPIYORDUNUZ?

Şimdi soruyorum dünkü öylamada, aynı kabinde birlikte oy kullanan üç AK Partili vekil 'vallahi birlikte oy kullanmıyorduk, anayasayı ve gizliliği ihlal etmiyorduk' diyorsanız, üç vekil bir kabinde ne yapıyordunuz? Üç AK Partili vekilin birlikte kabinde ne yaptığını bilmeye milletimizin hakkı vardır." diye konuştu.

CHP'li Fatma Kaplan'dan belaltı fıkra VİDEO

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dolar ve Euro'da son durum

Dolar ve Euro'da son durum

1079
DEAŞ'ın kaçırdığı iki askerden acı haber

DEAŞ'ın kaçırdığı iki askerden acı haber

196
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba öldürüldü

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba öldürüldü

95
Gaziantep'te çatışma sırasında yaşananlar kamerada

Gaziantep'te çatışma sırasında yaşananlar kamerada

136
CIA Başkanı Brennan'dan Trump'a Rusya eleştirisi

CIA Başkanı Brennan'dan Trump'a Rusya eleştirisi

101
Almanya sığınmacıların iadesini hızlandıracak

Almanya sığınmacıların iadesini hızlandıracak

75
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran terörist öldürüldü

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran terörist öldürüldü

169
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM