Fatoş Kabasakal gelin oldu

Fatoş Kabasakal, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Erkan Kayhan ile evlendi.

"EN GÜZEL GÜN"

Kabasakal, 12 Ekim'de kıyılan nikahın fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Kabasakal, yayınladığı karelere 'En güzel günüm' notu yazdı.

Sunucu Fatoş Kabasakal evlendi-FOTO GALERİ

Kabasakal, daha önce verdiği bir röportajda "Ben güzellik için çok para harcamıyorum. Biraz tutumlu bir kızım. Para çok kolay kazanılmıyor. Ben doğal bakımlarla güzelleşiyorum. Yılda bir iki kez güzellik merkezine gidiyorum" demişti.