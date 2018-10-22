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Fatoş Kabasakal gelin oldu

Ünlü model ve oyuncu Fatoş Kabasakal, Erkan Kayhan'a 'evet' dedi.

Haber Merkezi | 22.10.2018 - 14:12..
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Fatoş Kabasakal, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Erkan Kayhan ile evlendi.

"EN GÜZEL GÜN"

Kabasakal, 12 Ekim'de kıyılan nikahın fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Kabasakal, yayınladığı karelere 'En güzel günüm' notu yazdı.

Sunucu Fatoş Kabasakal evlendi-FOTO GALERİ

Fatoş Kabasakal gelin oldu

Kabasakal, daha önce verdiği bir röportajda "Ben güzellik için çok para harcamıyorum. Biraz tutumlu bir kızım. Para çok kolay kazanılmıyor. Ben doğal bakımlarla güzelleşiyorum. Yılda bir iki kez güzellik merkezine gidiyorum" demişti.

Fatoş Kabasakal gelin oldu

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