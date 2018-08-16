Fatsa’da trafik kazası meydana geldi

Polis, kendisini ısıran köpeğe ateş etti

1 ABD Başkanı Trump'tan tweet: Ekonomimiz iyi durumda Türkiye ile yaşanan krizin bir numaralı mimarı ABD Başkanı Donald Trump için hesaplar istediği gibi gitmiyor. Özellikle ABD piyasasında yaşanan sert düşüşler ve dolar etkisi ekonomiyi sarsıyor.

2 Aretha Franklin yaşamını yitirdi Soul müziğin kraliçesi olarak tanına Aretha Franklin 76 yaşında hayatını kaybetti.

3 Vitamin eksikliğini önlemenin yolları Vücudumuz için gerekli, güneşin zararlı etkilerinden koruyan, toksinlerden arındıran ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiren vitaminler eksik olduğunda pek çok ciddi sağlık sorunu ortaya çıkabiliyor.

4 Afganistan’daki saldırıyı DEAŞ üstlendi Afganistan'da eğitim merkezinde öğrencilere yönelik gerçekleşen saldırıyı DEAŞ üstlendi.

5 Lise tercihi yaparken dikkat Hayatımızın vazgeçilmez parçası sınavlar sonrasında, öğrenci ve velileler okul seçimi konusunda zor bir mesai yapmak zorunda.

6 Kudüs’te Yahudiler için 20 bin yeni konut inşa edilecek İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere, Kudüs’ün farklı bölgelerinde Yahudiler için toplamda 20 bin yeni konut, otel, sanayi ve ticaret alanları kurma kararı aldı.