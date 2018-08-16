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Fatsa’da trafik kazası meydana geldi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İHA | 16.08.2018 - 16:21..
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Kaza, Bolaman Mahallesi Ordu-Samsun karayolunda meydana geldi. Tevrat Aslan yönetimindeki ticari araç, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu sürücü ile araçta bulunan Fahrettin Kapıcı ve Nazmiye Kapıcı yaralandı.

Fatsa’da trafik kazası meydana geldi

SORUŞTURMA AÇILDI

Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden 112 Acil ekipleri vatandaşların desteği ile araçtan çıkartılarak Fatsa Devlet hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma açıldı.

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