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Faytona binmek size keyiftir, atlara ise zulüm

Sıcaklıkların sınır tanımadığı günlerde Adalar'da fayton keyfi yapmak gibi bir niyetiniz varsa bir kez daha düşünün, zulmetmeyin şu gariban atlara.

Haber Merkezi | 15.06.2018 - 12:07..
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Faytona binmek size keyiftir, atlara ise zulüm

Biraz daha vicdan hiçbirimize bir şey kaybettirmez. Haziran ayının ilk 15 gününü de devirip yazın ortalarına hızla ilerledikçe sıcaklıklar artıyor, İstanbul'un nemli ve dumanlı havası biz insanları canından bezdirdiği gibi hayvanlara da hayatı zorlaştırıyor.

Unutmayın, sokağımıza bir tas su koymak bize bir şey kaybettirmez ancak bir kedinin, bir köpeğin hayatını kurtarır.

FAYTONA BİNMEK İSTEYEN VARSA BİR DAHA DÜŞÜNSÜN

Şayet bayram tatilini şehir dışında geçiremiyorsanız, İstanbul'un 4 muhteşem adadan oluşan Adalar ilçesine küçük bir geziye çıkarak nefes almaya heves ediyorsanız edin ancak bir de fayton keyfi yapmayı düşlüyorsanız, yapmayın.

ATLARIN CEFASININ BEDELİ, SİZİN SEFANIZ OLUYOR

Hava sıcaklığının nemle birleşerek insanı canından bezdirdiği şu günlerde, vicdanları da burkmayın, fayton sefası süreyim derken bir çaresize zulmetmeyin; faytona binmeyin.

BİR DERİ BİR KEMİK KALMIŞ, YORGUNLUKTAN BİTKİN DÜŞMÜŞLER

Fayton keyfinizin cefasını çeken atlar, ticari emeller uğruna kullanılmak üzere Adalar'a götürülürken çekilen şu fotoğrafa bir bakın.

Açlık ve susuzluktan bir deri bir kemik almış, yorgunlukları ve bitkinlikleriyle kırbaçlanmayı bekleyen şu garibanlara bakın.

Faytona binmek size keyiftir, atlara ise zulüm

GARİBAN ATLARA BU ZULMÜ YAŞATMAYIN

Adalar'da yapılacak o kadar faaliyet var. Otomobil girişinin olmadığı kocaman kara parçasında doyasına yürüyüş yapın, ağaçların altına oturup doyumsuz manzarayı seyredin. Acıkırsanız sahildeki restoranlarda yemek yiyin, değilse çıkın ormana piknik yapın. Bisiklet kiralayın, adanın tamamını turlayın, istediğiniz yeri gezin, istediğinizi yapın, bu seferlik faytona binmeyin, hayvanlara hayatı zindan edenlere para kazandırmayın

Mevsim şartları bir yana, atların gördüğü o insanlığı utandıran muamele biraz vicdanınızı sızlatsın, para karşılığı canlarına kast edilen şu garibanları o insafsızlara kırbaçlatmayın.

Faytona binmek size keyiftir, atlara ise zulüm

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