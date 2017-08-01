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Faytoncudan ekmek teknem dediği ata insanlık dışı muamele

Antalya'da bir faytoncu, turistlere kent turu yaptırırken dayanamayarak yere yığılan atını bırakıp kaçtı.

01.08.2017 - 12:08
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Antalya'da, turistlere kent turu yaptırmak için faytonlara koşulan atlardan biri, iddiaya göre tur sırasında aşırı sıcak ve susuzluktan çatlayarak öldü. Faytoncu ise ölen atın koşum takımlarını çıkarıp başka bir faytonla olay yerinden kaçtı.

HIZLANSIN  DİYE KIRBAÇLADI

Muratpaşa İlçesi Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki olay, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Adı henüz belirlenemeyen faytoncu, iddiaya göre tarihi Kaleiçi'nden 500 TL'ye anlaştığı 5 turisti faytona alarak kent turuna çıktı. Işıklar Caddesi'nden geçip Fevzi Çakmak Caddesi'ne geldiğinde atın daha hızlı gitmesini isteyen faytoncu, iddiaya göre birkaç defa kırbaçla vurdu. Ancak at hızlanmak yerine bir anda yere yığıldı ve ağzından salya akmaya başladı.

Çevredekiler ata yardım etmek için koştu. Ancak faytona bağlı at birkaç dakika içerisinde öldü. Faytoncu ölen atın koşum takımlarını çözerken bir taraftan da başka bir faytoncu arkadaşını yardım için çağırdı. Durumu gören vatandaşlar, ata işkence edildiğini iddia ederek tepki gösterdi. Bir vatandaş ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Faytoncudan ekmek teknem dediği ata insanlık dışı muamele

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Görüntülerde, "Ekmek teknem gitti, yazık oldu" diyerek atın koşum takımları ve faytonu çözen faytoncunun çağırdığı arkadaşının faytonuna binerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri faytoncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Faytoncudan ekmek teknem dediği ata insanlık dışı muamele VİDEO

Faytoncudan ekmek teknem dediği ata insanlık dışı muamele

NAL YERİNE LASTİK PARÇALARI TAKMIŞ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise yaptıkları incelemede, atın sırtında açık yara izi olduğunu, ayaklarına ise nal yerine araç lastiğinden kesilen parçaların çakıldığını belirledi. Ayakları halatla bağlandıktan sonra kepçe yardımıyla kamyonete yüklenerek götürülen leş veteriner hekimin incelemesinden sonra gömülecek.

Faytoncudan ekmek teknem dediği ata insanlık dışı muamele

ANTALYALILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Çevredekiler aynı güzergahı kullanarak turist gezdiren diğer faytonculara tepki gösterdi. Faytoncuları durdurmaya çalışan 22 yaşındaki Erkin Yiğit, müşterileri uyarıp hayvanlara işkence edildiğini iddia etti. At öldüğünde sahibinin kaçma telaşında olduğunu belirten Yiğit, "Atın başında sahibi vardı. Duyduğum tek şey 'Ekmek teknem gitti' oldu. Bu hayvanlar Antalya'nın sıcağında sürekli aç ve susuz çalıştırılıyor. Atın sahibi hayvanın koşum takımlarını topladı. Faytonu da arkadaşının faytonunun arkasına bağladıktan sonra binip gitti." dedi.

Faytoncudan ekmek teknem dediği ata insanlık dışı muamele

Görgü tanıklarından Necmi Bilgili ise olay sırasında faytonda 5 turistin olduğunu söyledi. Atın bir anda yere yığıldığını anlatan Bilgili, "Evimin penceresinden bakarken atın bir anda titreyip yere yığıldığını gördüm. Geldiğimde ölmüştü. Bu atlar sıcakta sabahtan gece yarısına kadar çalıştırılıyor." diye konuştu.

Faytoncudan ekmek teknem dediği ata insanlık dışı muamele

'İNSANLIK DIŞI MUAMELE'

Veteriner hekim Emre Demir de "Sıcakta bir atın çektiği faytona 5 kişinin binmesi insanlık dışıdır. Hava çok sıcak. İnsanlar bile bir şey yiyip içemezken onlar sıcak asfaltta çalıştırılıyor." dedi.
Atın gün boyu sıcakta çalıştırılıp susuz kalmasından dolayı çatlayarak ölmüş olabileceği kaydedildi.

Faytoncudan ekmek teknem dediği ata insanlık dışı muamele

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