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Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Hilmi Yavuz'dan şiirler

Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın ‘Yaşamamalarda’ ve Hilmi Yavuz’un ‘Lanet Şiirleri’ adlı kitapları şiir seven herkese hitap ediyor.

08.11.2017 - 16:11
  1. Haberler
  2. Kitap

2008’de aramızdan ayrılan edebiyatımızın usta şairlerinden Fazıl Hüsnü Dağlarca, Çocuk ve Allah, Havaya Çizilen Dünya, Çakırın Destanı, Üç Şehitler Destanı, Toprak Ana ve daha birçok kitabı yayımladı.

Bugüne kadar kendisine birçok ödül verilen şair 1967'de ABD'deki Milletlerarası Şiir Forumu tarafından "En iyi Türk Şairi" seçilmişti.

HİÇBİR AKIMIN ETKİSİNDE KALMADI

Toplumculuğunun temelinde insana ve insan hayatına saygı yatan Dağlarca, bu yüzden hiçbir edebî akım ve kişiden etkilenmeden kendi kozasını örer. Çok yazan ve üreten bir şair kimliğiyle, bağımsız kalarak hiçbir şairden etkilenmemiş, hiçbir akımın etkisinde kalmayarak şiirlerini yazmıştır. Onun sanat anlayışını şu cümlesi özetler:

Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Hilmi Yavuz'dan şiirler

"Sanat eseri hem bir saat gibi içinde bulunduğumuz zamanı, hem de bir pusula gibi gidilmesi gereken yönü işaret etmelidir."

Türkçeye bakışını ise "Türkçem, benim ses bayrağım" diyerek Türkçe Katında Yaşamak adlı şiirinde sergilemiştir.

MASADA AKŞAMÜSTÜ

Işık götürürken seni

Evden eve bulut

Kentten kente yağmur

Kendinden kendine masmavi gökyüzü

Bütün uzaklıklar

Çocuğun gözleriyken

Kadın dikiş dikerken

Yazarken yaşlı adam mor dalında

Vardım son basamağına yeryüzünün

Şiirimizin bir diğer usta ismi Hilmi Yavuz’un Lanet Şiirleri de elimde olan bir başka kitap. Şiir okumayı seviyorsanız bu iki kitap tam size göre. Bu gece Hüzünlü, Hüzün ki, En Çok Yakışandır Bize, Budalalığın Keşfi, Belleğin Kuytularından, Hüzün ve Ben, Yaz Sohbetleri adlı kitaplara imza atan Yavuz; edebiyatımızın üretken kalemlerden biridir.

Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Hilmi Yavuz'dan şiirler

LANET VE KEDER

Kitaplar örtemez yoksulluğumu.

Türküler yaşlandı, ninniler genç;

Kır ve dışkı bulaştı erguvanlara;

Silmeye çalışsam? – ellerim felç!

Yoksun sen ve sen, sen harç ve kireç

Sanki bir duvarsın, lanetli bir duvar.

Yalnızlık gibiydin, hiç’e benzedin,

Hani gül, hani fergad, hani direnç?

Kalbini yok say, hani var mı?

Solgun ateşte yanan semender;

Ölümün en ucra yerinde, keder bekliyor seni, ordasın, er geç!

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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