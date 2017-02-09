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Fazıl Say'dan KHK ihraçlarına tepki

Piyanist Fazıl Say, orkestra şefi İbrahim Yazıcı'nın son KHK ile, kamudaki görevinden ihraç edilmesine çok üzüldüğünü söyledi.

09.02.2017 - 11:16
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fazıl say

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fazıl Say, ihraç edilen İbrahim Yazıcı'nın Türkiye'nin en önemli müzisyenlerinden olduğunu belirtti.

"TÜM OLASILIKLARI DÜŞÜNDÜM"

Yazıcı ile çok sayıda konser verdiklerini kaydeden Say, "Bütün olasılıkları düşündüm, bu sosyal medya olamaz diye düşünüyorum. Ortada tek bir satırı yok İbrahimin bir suç olabilecek" ifadelerini kullandı.

"KİMSEYE ZARAR VERMEMİŞ BİR İNSANDIR"

"35 yıllık dostum, Ta Ankara'da konservatuvar yıllarımızda, 80'ler; yan odalarda çalışırdık bütün gün" diyen Say, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok barışçı, mülayim, kimseye zarar vermemiş bir insandır, sosyal medyada yazdığı çizdiği yazıları olmuştur ama bunlar sert — sivri yazılar hiç bir zaman olmadı. Çok nadiren eleştirdiği konular olurdu, daha çok sanat ile ilgili ama. Hatta bir çok kere beni de uyarmışlığı vardır, daha yumuşak yazmam konusunda.

"DÜN GECE BU HABER YÜZÜNDEN HİÇ UYUYAMADIM"

İbrahim Yazıcı, büyük bir değer ülkemiz için, yurtdışında da en çok tanınan şeflerimizden biri. Bütün dünya şok yaşıyor. İşinden atıldı. Kamudan ihraç edildi. Dün gece bu haber yüzünden neredeyse hiç uyuyamadım. Neden? Neden diye sorup durdum"

Fazıl Say'dan KHK ihraçlarına tepki

SANAT CAMİASINA SESLENDİ: İLK KEZ BİRBİRİMİZE TUTUNALIM

Açıklamalarında KHK'lara karşı tüm sanat camiasını bir olmaya davet eden Say, "Buradan tüm müzik camiasına sesleniyorum, birbirimize yardımcı olalım. Dayanışma içinde olalım. İlk kez birbirimize tutunalım. Kurumlar. Orkestralar. Korolar. Devlet sanatçıları..." dedi.

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