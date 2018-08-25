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Fazıl Say'ın annesi defnedildi

Fazıl Say'ın vefat eden annesi Ayşe Gürgün Say, Bodrum'da toprağa verildi.

AA | 25.08.2018 - 22:38..
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Fazıl Say'ın annesi defnedildi

81 yaşındaki Ayşe Gürgün Say, cuma günü vefat etti. Anne Say, yaşadığı Muğla'nın Bodrum ilçesinde defnedildi.

Fazıl Say'ın annesi defnedildi

ZOR GÜNLER GEÇİRİYORDU

Törene, Ayşe Gürgün Say'ın oğlu piyanist Fazıl Say ve yakınları ile sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi ve vatandaşlar katıldı.

Törene katılan oyuncu Selçuk Yöntem, vedaların çok hüzünlü ve zor olduğunu belirterek, "Çok zor günler geçirdiği için huzura kavuştuğunu düşünüyorum. Allah rahmet eylesin. Fazıl Say'ın başı sağ olsun." dedi.

Say'ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Fazıl Say'ın annesi defnedildi

Fazıl Say'ın annesi defnedildi

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