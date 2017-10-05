Fazla mesaiden hayatını kaybetti

The Guardian'da yer alan haberde, 2013'te geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Sado'nun bir ay içerisinde 159 saat fazla mesai yaptığı ve sadece iki gün izin kullandığı belirtildi.

ÖLÜM NEDENİ: FAZLA ÇALIŞMA

Daha önce işçi standartları ofisi Sado'nun ölüm nedeninin 'karoshi' (fazla çalışma) olduğunu açıklamıştı ancak Sado'nun eski işvereni çalışma koşullarıyla ilgili detayları ilk kez bu hafta açıkladı.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Sado'nun ölüm nedeninin açıklaması benzer nedenle hayatını kaybeden Matsuri Takahashi'nin ölümünden bir yıl sonra geldi.

24 yaşındaki Takahashi, Dentsu reklam ajansındaki işinde ayda 100 saatten fazla mesai yapmış ve yaşadığı stres nedeniyle intihar etmişti.