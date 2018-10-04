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Fazla otlayan 5 büyükbaş, telef olmak üzereyken kesildi

Sivas'ta yonca tarlasına girerek fazla otlayan ve şişen 5 büyükbaş hayvan, ölmek üzereyken kesildi.

DHA | 04.10.2018 - 06:58..
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Suşehri ilçesi Aşağı Sarıca köyünde yaşandı. Köyde bulunan 260 büyükbaş hayvan sabah köy çobanı Yakup Metin tarafından meraya götürüldü. Merada yonca ve ot yiyen hayvanlar bir süre sonra rahatsızlandı.

Fazla otlayan 5 büyükbaş, telef olmak üzereyken kesildi

Fazla otlayan 5 büyükbaş, telef olmak üzereyken kesildi

HAYVANLARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Hayvanların rahatsızlandığını gören Metin, durumu köy muhtarı İbrahim Akpınar'a ve veterinere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Suşehri Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Köy halkı ise hayvanlarını kurtarmak için meraya geldi.

Fazla otlayan 5 büyükbaş, telef olmak üzereyken kesildi

TELEF OLMASINLAR DİYE KESİLDİLER, ÇOBAN BAYILDI

Yedikleri ot ve yoncadan dolayı şişen hayvanlardan 5’i telef olmak üzereyken çoban ve köylüler tarafından kesildi. Bu sırada çoban baygınlık geçirdi. Veteriner hekim Turgay Altan'ın talimatı ile diğer hayvanlar köylüler tarafından koşturularak rahatlamaları sağlandı. Veteriner hekim Altan hayvanların aşırı ot ve yonca yemesi sonucu gaz etkisi ile şişerek bu hale geldiklerini söyledi. Hayvanların etleri incelendikten sonra sahiplerine teslim edilecek.

Fazla otlayan 5 büyükbaş, telef olmak üzereyken kesildi

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