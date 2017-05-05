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F.Bahçeli voleybolcu Kim: Aziz Başkan beni evlendirecek

F.Bahçe'nin Güney Koreli voleybolcusu Kim, Aziz Yıldırım'ın kendisini evlendirmek istediğini söyledi.

05.05.2017 - 15:20
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Sezonu, Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Kupa Voley şampiyonu olarak tamamlayan Fenerbahçe'nin ekibin önemli isimlerinden Yeon Koung Kim, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

F.Bahçeli voleybolcu Kim: Aziz Başkan beni evlendirecek

"BAŞKAN EVLENMEM İÇİN BİRİNİ BULACAK"

Güney Koreli oyuncu Kim, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım'ın kendisini Türkiye'de evlendirmek istediği yönündeki şakalarının hatırlatılması üzerine esprili bir şekilde, "Türkiye'de 6 yıldır yaşıyorum. Bu konu hep konuşuluyor ama ben sadece bekliyorum. Bilmiyorum. Umarım başkan evlenmem için yakında birini bulacak. Bakalım göreceğiz." ifadelerini kullandı.

F.Bahçeli voleybolcu Kim: Aziz Başkan beni evlendirecek

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