FBI Başkanı Comey: Rusya dünyadaki en büyük tehlike

James Comey, ABD Senatösü Adalet Komitesinde düzenlenen oturumda Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki tartışmalar hakkında senatörlerin soruları yanıtladı.

"RUSYA, DÜNYADAKİ EN BÜYÜK TEHLİKE"

Rusya’nın “kapasitesine” dikkat çeken Comey, “Rusya, eğilimlerine ve yeteneklerine baktığımız zaman herhangi bir ülke için dünyadaki en büyük tehlikedir.” ifadesini kullandı.

Rusya’nın ABD siyasetine müdahale girişimlerinin çok da yakın zamana dayanmadığını savunan Comey, Rusya’nın 2016 yılında ABD başkanlık seçimlerine de müdahale etmeye çalıştığını öne sürdü.

Comey, "Bu süreç içerisinde öğrendiğimiz en büyük ders, Rusya’nın böyle bir girişimi tekrar yapmaya çalışacağı oldu. Çünkü 2016 seçimlerinde yaptıkları çalışmaların bir karşılığı olduğunu gördüler." diye konuştu.

Başkan Donald Trump’ın kazandığı başkanlık yarışı sırasında Demokrat Partinin e-postalarının ele geçirilmesinin arkasında Rusların olduğunu belirten Comey, “Demokrat Parti ve diğer organizasyonların sistemlerinin ele geçirilmesinin arkasında Rusya’nın olduğundan son derece eminiz.” açıklamasında bulundu.

"CLİNTON'IN FBI İDDİASI MÜDE BULANDIRICI"

Comey’e 28 Ekim 2016’da Kongreye yazdığı mektubun ABD'de başkanlık seçimine Demokrat Partinin adayı olarak katılan Hillary Clinton’ın oy oranını etkilediği yönündeki tartışmalar soruldu.

Clinton’un “seçimin 8 Kasım yerine 27 Ekim'de yapılması halinde kazanabileceği” şeklindeki sözlerine cevap veren Comey, “Bu berbat bir açıklama. Seçimlere müdahelemizin olduğu yönündeki fikirler berbat şekilde midemi bulandırıyor. Fakat aynı durumda olsam yine yapardım.” dedi.

Comey, "Zor bir karardı. Hala doğru bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Alacağımız kararın kimin politik geleceğini etkilemesini bir saniye bile düşünmem." diye konuştu.