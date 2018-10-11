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FBI: Çin bir istihbarat tehdididir

Çin hakkında konuşan ABD Federal Soruşturma Bürosu Direktörü Christopher Wray, en karmaşık ve en uzun dönemli karşı istihbarat tehdidi olduklarını söyledi.

AA | 11.10.2018 - 05:10..
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Wray, ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen ve Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktör Vekili Russel Traverse ile Senato İç Güvenlik Komitesi'nde, "ABD'ye yönelik tehditler" konulu bir oturumda konuştu.

FBI'IN GÖZÜNÜ KORKUTTU

ABD'nin devletler ve devlet dışı birçok aktör tarafından tehdit edildiğini savunan FBI Direktörü Wray, Çin'in ABD'nin ticari, inovasyon ve fikri mülkiyet gibi pek çok alanda devlet sırlarına ulaşmaya çalıştığını ifade etti.

Wray, Çin'i kastederek "Onlar amaçlarına ulaşmak için siber müdahale, yabancı yatırım, şirket alımları ve tedarik zincirini tehdit etmek gibi giderek büyüyen bir dizi geleneksel olmayan yöntem kullanıyorlar." yorumunu yaptı.

Çin'in "ekonomik ajanlık" faaliyetlerinin ABD'nin her bölgesindeki iş ve sektörleri etkilediğini savunan Wray, şu ifadeleri kullandı:

MÜDAHALELERE HAZIRLIK YAPILIYOR

"Çin, birçok bakımdan karşı karşıya kaldığımız en geniş, en karmaşık ve en uzun dönemli karşı istihbarat tehdididir. Rusya, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra gücünü korumak için mücadele ediyor. Onlar bugünün savaşını veriyorlar. Çin ise yarının savaşını veriyor."

Wray, ABD'nin ara seçimlerinin yaklaşması ile FBI'ın seçimlere yönelik dış müdahalelere yönelik hazırlıklar yaptığını da kaydetti.

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