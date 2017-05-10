taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.323
USD
3,6237
EURO
3,9425
ALTIN
142,27
PETR
48,9500

FBI Direktörü Comey'in görevine son verildi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, FBI Direktörü James Comey'in görevine son verdiğini açıkladı.

10.05.2017 - 00:52
  1. Haberler
  2. Dünya
FBI Direktörü Comey'in görevine son verildi

FBI Direktörü Comey'in görevine son verildi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, 56 yaşındaki Comey'nin görevine son verilmesi tavsiyesinin Adalet Bakanı Jeff Sessions ve Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein'dan geldiği, Trump'ın da bu tavsiyeye uyduğu bildirildi.

"FBI İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

Açıklamada FBI'ın, "ülkenin en el üstünde tutulan ve saygı duyulan kurumlarından biri olduğu" ve "bugünün FBI için yepyeni bir başlangıç anlamına geleceği" vurgulandı.

Ayrıca yeni FBI Direktörü için araştırmaların hemen başlayacağı aktarılan açıklamada, bu adımın nedenlerine ilişkin detaylara yer verilmedi.

FBI RUSYA SORUŞTURMASINI YÜRÜTÜYORDU

FBI, Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları kapsamında başlatılan soruşturmayı yürütüyordu. Comey, geçen hafta ABD Senatosunda, senatörlerin soruşturmayla ilgili sorularını yanıtlamıştı.

James Comey, 2013 yılının eylül ayında dönemin Başkanı Barack Obama tarafından atanmıştı.

FBI Direktörü Comey'in görevine son verildi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
May ve eşi evlilik hayatlarını anlattı

May ve eşi evlilik hayatlarını anlattı

11
ABD'de timsahtan kurtulan kız çocuğu

ABD'de timsahtan kurtulan kız çocuğu

8
Mogherini: Suriye'de çözümü Suriyeliler için istiyoruz

Mogherini: Suriye'de çözümü Suriyeliler için istiyoruz

12
FBI Direktörü Comey'in görevine son verildi

FBI Direktörü Comey'in görevine son verildi

8
Beyaz Saray: Türkiye'ye güvenlik konusunda teminat verdik

Beyaz Saray: Türkiye'ye güvenlik konusunda teminat verdik

17
İstanbul'da Özgür Kudüs gecesi

İstanbul'da Özgür Kudüs gecesi

2
Tunus sahillerine göçmen cesetleri vuruyor

Tunus sahillerine göçmen cesetleri vuruyor

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM