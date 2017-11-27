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FBI Rusya'nın siber saldırılarından haberdarmış

Rusya'nın siber saldırılarına maruz kaldıklarını tespit eden FBI'ın, bu olayı Amerikalı yetkilileri uyarmadıkları ortaya çıktı.

AA | 27.11.2017 - 06:28..
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Amerikan Associated Press haber ajansı, Rusya'nın siber saldırılarıyla ilgili yeni bir bulguyu kamuoyu ile paylaştı. FBI, Rusların, çok sayıda Amerikalı yetkilinin Gmail hesaplarına siber saldırı düzenlediğini kanıtlarıyla tespit etmesine rağmen söz konusu yetkililere uyarıda bulunmadı.

AA
FBI Rusya'nın siber saldırılarından haberdarmış

80 ABD'Lİ YETKİLİ HEDEF ALINDI

Aynı haberde, Kremlin'e yakın olduğu iddia edilen Fancy Bear adlı "siber ajanlık" grubunun 2015 yılında yaklaşık 80 ABD'li yetkiliyi hedef aldığı, FBI'ın ise sadece 2 yetkiliyi saldırılar konusunda uyardığı belirtildi.

Rus siber saldırılarına maruz kaldıklarını AP'nin haberiyle öğrendiklerini dile getiren bazı yetkililer, bu tür saldırılar söz konusu olduğunda bunu FBI'dan öğrenmiş olmaları gerektiğini vurguladı.

AA
FBI Rusya'nın siber saldırılarından haberdarmış

FBI'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Eleştirilere maruz kalan FBI ise yazılı açıklama yaparak, "FBI potansiyel tehdit altında olan kişi ve kurumları rutin olarak uyarmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın 2016 yılındaki ABD başkanlık seçimlerine siber saldırılar yoluyla müdahale ettiği iddiaları üzerine başlatılan Rusya soruşturmaları, ABD Kongresinde ve Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın uhdesinde devam ediyor.

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