FBI, Siber kahramanı gözaltına aldı

ABD'de İngiliz vatandaşı 23 Yaşındaki Marcus Hutchins, güvenlik konferanslarına katılmak üzere gittiği Las Vegas'da bir FBI soruşturmasının parçası olarak yakalandı.

Geçtiğimiz Mayıs Ayında "WannaCry" isimli sağlık sistemlerini etkileyen virüsü etksiz hale getirmeyi başaran 23 yaşındaki genç, kişisel banka hesaplarına giriş bilgilerine ulaşan bir program yazıp, bu programı satmakla suçlanıyor.

2014 ve 2015 yılları arasında işlenen siber suçlardan sorumlu tutulduğu iddia edilen Hutchins için ABD Adalet Bakanlığı altı adet suçlamanın bulunduğunu bildirdi.