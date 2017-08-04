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FBI, Siber kahramanı gözaltına aldı

Mayıs ayında dünyayı kasıp kavuran "WannaCry" isimli virüsü durdurmayı başaran siber güvenlik uzmanı, FBI tarafından tutuklandı.

04.08.2017 - 09:22
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ABD'de İngiliz vatandaşı 23 Yaşındaki Marcus Hutchins, güvenlik konferanslarına katılmak üzere gittiği Las Vegas'da bir FBI soruşturmasının parçası olarak yakalandı.

Geçtiğimiz Mayıs Ayında "WannaCry" isimli sağlık sistemlerini etkileyen virüsü etksiz hale getirmeyi başaran 23 yaşındaki genç, kişisel banka hesaplarına giriş bilgilerine ulaşan bir program yazıp, bu programı satmakla suçlanıyor.

FBI, Siber kahramanı gözaltına aldı

2014 ve 2015 yılları arasında işlenen siber suçlardan sorumlu tutulduğu iddia edilen Hutchins için ABD Adalet Bakanlığı altı adet suçlamanın bulunduğunu bildirdi.

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