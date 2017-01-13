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FBI ve ABD Adalet Bakanlığı’na soruşturma

İncelemenin, Demokrat başkan adayı Hillary Clinton’ın kişisel elektronik postalarına dair soruşturmaya odaklanacağı belirtildi.

13.01.2017 - 01:02
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  2. Dünya

Adalet Bakanlığı Genel Müfettişi, FBI ve bakanlığın Kasım 2016’daki ABD başkanlık seçimleri öncesindeki eylemlerine dair inceleme başlatılmasına karar verdi.

"GELEN TALEP ÜZERİNE BÖYLE BİR KARAR ALINDI"

Adalet Bakanlığı Genel Müfettişi Micheal E. Horowitz, birçok yönetici, ABD Kongresi’nin üst düzey yetkilileri, çeşitli kurumlar ve halktan gelen talep üzerine inceleme başlatma kararı aldığını duyurdu.

İncelemenin, Demokrat başkan adayı Hillary Clinton’ın kişisel elektronik postalarına dair soruşturmaya odaklanacağı belirtildi.

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