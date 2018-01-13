FBI’dan iPhone’u şifreleyen Apple çalışanlarına tepki

Apple'ın dillere destan güvenlik duvarları FBI'ı bile isyan ettirdi. ABD'nin New York kentindeki Uluslararası Siber Güvenlik Konferansı’nda konuşan FBI adli tıp uzmanı Stephen Flatley, Apple cihazları güvenlik sisteminin FBI tarafından çözülmekte zorlandığını belirtti.

SİSTEMLER ÇÖZÜLEMİYOR

iPhone’u hackleme hızının büyük ölçüde yavaşladığını dile getiren Flatley, eskiden şifreleme sisteminin iki günde çözülebildiğini, şimdilerde ise bu sürecin yaklaşık iki ay alabildiğini söyledi.

Uzmanın verdiği bilgiye göre, parola bulma hızı da yavaşladı. Eskiden saniyede 45 parola denemesi yapılabilirken şimdi ise 18 saniyede 1 parola denenebiliyor. Bu da, dakika başına düşen girişim sayısını düşürerek bir seferde olası bir şifrenin birçok farklı kombinasyonunun girilmesini ve hacklenebilmesini önlüyor. Tüm bunların FBI’nın işini zorlaştırdığını kaydeden Flatley, "Apple, kötülük dehası rolünde gayet iyi." dedi.

İSRAİLLİ HACKER ŞİRKETİNE ÖVGÜ

Güvenlik güçlerine şifreleme sistemini hackleme araçları sunan İsrail şirketi Cellebrite’ye övgüler yağdıran FBI çalışanı, "Apple’ın güvenlik sistemine karşı mücadele edebilen" tek şirket olduğunu ifade etti.