FBI'dan Trump'ın avukatının ofisine baskın

Amerikan medyasındaki haberlere göre Cohen'in New York'taki ofisine gelen Federal Soruşturma Bürosu yetkilileri, ellerindeki arama belgesini göstererek ofisin her yerinde arama yaptı.

TRUMP'IN İLİŞKİSİ OLDUĞU KADINA PARA İDDİASI

Ofisteki çok sayıda basılı ve online dokümana el koyan FBI'ın, Trump'ın ilişki yaşadığı iddia edilen Stormy Daniels adlı bir kadına Cohen'in yaptığı belirtilen ödemeyle ilgili yazışmaları da götürdüğü kaydedildi.

Arama öncesinde polisin, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'den da tavsiye mektubu aldığı, ancak aramanın Rusya soruşturmasıyla doğrudan ilgili olmadığı belirtildi.

"TAMAMEN UYGUNSUZ VE GEREKSİZ"

Söz konusu belgeler arasında Trump ile Cohen arasında yapıldığı ifade edilen birçok dokümanın da yer aldığına dikkat çekilirken, Cohen'in avukatı Stephen Ryan, ofiste yapılan araştırmanın "tamamen uygunsuz ve gereksiz" olduğunu savundu.

Ryan, müvekkili Cohen'in Rusya soruşturması bağlamında halihazırda Özel Yetkili Savcı Mueller'in ofisiyle iş birliği yaptığını ve şu ana kadar çok sayıda belgeyi zaten ilettiğini dile getirdi.

Stormy Daniels

TRUMP "BİLGİM YOK" DEMİŞTİ

Amerikan kamuoyunda daha önce Cohen'in adı, Trump'ın ilişki yaşadığı iddia edilen Daniels'e "susması karşılığında" 130 bin dolar ödeme yaptığı açıklamasıyla gündeme gelmişti. Konuyla ilgili bugüne kadar konuşmamayı tercih eden Trump, geçen hafta sonu söz konusu ödemeyle ilgili "bilgisinin olmadığını" ifade etmişti.