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FBI'ın eski direktör yardımcısı emekliliğine 2 gün kala kovuldu

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, FBI eski Direktör Yardımcısı Andrew McCabe'i emekliliğine iki gün kala kovdu.

AA | 17.03.2018 - 05:50..
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ABD'de gündeme oturan olayı kabul eden Bakan Sessions, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, McCabe'in kurumla tüm ilişiğini hemen kesme kararı aldığını belirtti. FBI Başdenetçisi Michael Horowitz tarafından yürütülen iç soruşturmanın sonucuna göre McCabe'in kovulduğu belirtildi.

FBI'ın eski direktör yardımcısı emekliliğine 2 gün kala kovuldu

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions

CLİNTON HAKKINDAKİ DAVAYA BAKIYOR TRUMP ELEŞTİRİYORDU

Özellikle Rusya soruşturması bağlamında 2016 yılında etkin görevler yürüten ve Demokratların başkan adayı Hillary Clinton hakkındaki soruşturmaya bakan McCabe, ABD Başkanı Donald Trump tarafından birçok kez eleştirilmişti.

29 Ocak'ta görevinden ayrıldığını açıklayan eski FBI Direktör Yardımcısı McCabe'in pazar günü emekli olması bekleniyordu. Sessions tarafından kovulan McCabe'in emeklilikle ilgili bazı haklarını alamayabileceği kaydedildi.

FBI'ın eski direktör yardımcısı emekliliğine 2 gün kala kovuldu

18 MART'TA EMEKLİ OLACAKTI

18 Mart'ta normal emeklilik süresi gelen ve görevi bırakması beklenen McCabe, kalan tüm izinlerini kullanmak suretiyle 29 Ocak'tan itibaren aktif görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Rusya soruşturması kapsamında FBI'da daha önce yaşanan en büyük deprem, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey'nin Trump tarafından kovulması olmuştu. ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasına Özel Yetkili Savcı olarak 17 Mayıs 2017 tarihinde Robert Mueller'i atamıştı.

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