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FBI'ın Türkiye'deki görevlisi Emniyet'e çağrıldı

FBI'ın Türkiye'deki temsilcisi, Emniyet Genel Müdürlüğüne çağrıldığı bildirildi.

AA | 13.12.2017 - 17:59..
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FBI'ın Türkiye'deki görevlisi Emniyet'e çağrıldı

New York'ta tutuklu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı davada tanıklık yapan FETÖ mensubu firari eski Komiser Yardımcısı Korkmaz, FBI'ın kendisine 50 bin dolar verdiğini ve ABD'de oturduğu evin kirasını savcılığın ödediğini söylemişti.

FETÖ'CÜ HÜSEYİN KORKMAZ'IN İDDİALARI SORULACAK

FBI'ın Türkiye'deki görevlisi, ABD'de devam eden Hakan Atilla davasında tanık olarak ifade veren Fetullahçı Terör Örgütü firarisi eski emniyet mensubu Hüseyin Korkmaz'ın öne sürdüğü iddialara ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğüne davet edildi.

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