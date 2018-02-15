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FDA beyin hasarını belirleyen kan testini onayladı

FDA tarafından onaylanan travmatik beyin hasarlarını teshiş etmede kullanılması planlanan kan testleri, ilk olarak acil servislerde uygulanmaya başlanacak.

AA | 15.02.2018 - 15:45..
  1. Haberler
  2. Sağlık

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ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, doktorlara travmatik beyin hasarlarını teşhis etmede yardım edecek kan testinin onaylandığı bildirildi.

Beyin hücrelerinde bulunan ve kafaya gelen bir darbenin ardından kan dolaşımına geçen iki proteini tespit edebilen testin, travmaları 12 saat içinde saptayabildiğine dikkat çekilen açıklamada, kan testinin pozitif çıkması durumunda hastaların beyin tomografisinin çekileceği vurgulandı.

RADYASYONA GEREKSİZ MARUZ KALMAYI AZALTACAK

FDA Müdürü Dr. Scott Gottlieb, testin hastalara yeni teknolojiler sağlama ve hastaların radyasyona gereksiz maruz kalmasını azaltma amaçlarıyla örtüştüğünü ifade etti.

Kan testinin ilk olarak hastanelerin acil servis bölümünde uygulanacağı belirtildi.

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