taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.436
USD
4,8362
EURO
5,6554
ALTIN
193,36
PETR
74,9600

Fed ABD ekonomisindeki güçlü büyümeyi vurguladı

FED ekonomik büyümenin devam edeceğini belirtti.

DHA | 16.07.2018 - 10:29..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

fa

ABD Merkez Bankası (FED), Kongre'ye sunacağı yarı yıl raporunda ABD'de güçlü ekonomik büyümenin yılın ilk yarasında devam ettiğine işaret etti ve faiz oranlarını kademeli şemilde artırmaya devam etmesi beklediği yolundaki yaklaşımını yineledi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Fed Başkan Jerome Powell'in Salı ve Çarşamba günü ABD Senatosu Bankacılık Komitesi ve Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumlar öncesinde açıklanan yarı yıl raporunda, "Yılın ilk yarısında, genel ekonomik aktivite güçlü bir hızla büyümüş görünüyor. Ekonomi olumlu tüketici ve iş dünyası güveni, hanehalkı refahındaki geçmiş iyileşmeler, sağlam ekonomik büyüme görünümü ve genişlemeci yurt içi finansal koşullar ile desteklenmeye devam etti." ifadeleri kullanıldı.

ILIMLI BİR ARTIŞ YAŞANABİLİR VURGUSU

Raporda, Trump yönetiminin vergi paketinin yıla cansız bir başlangıç yapan tüketici harcamalarında bir toparlanmaya büyük olasılıkla katkı yapacağı ve bu yıl ekonomik büyümeye ılımlı bir artış sağlamasının muhtemel olduğu vurgulandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

123
Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

65
Trump AB'yi de düşman olarak görüyor

Trump AB'yi de düşman olarak görüyor

28
ABD'de Gülen'i iadesi için uçak gezdirildi

ABD'de Gülen'i iadesi için uçak gezdirildi

29
Süleyman Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Süleyman Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

37
Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı

Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı

52
CHP'de liderlik yarışı kızıştı

CHP'de liderlik yarışı kızıştı

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM