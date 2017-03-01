FED: ABD'de iş dünyasının ekonomiye güveni azaldı

Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan araştırma raporu Bej Kitap'ın Mart 2017 sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen verilerle hazırlanan rapora göre, ekonomik faaliyetler ülke genelinde ocak başından şubat ortasına kadar ılımlı düzeyde genişleme kaydetti. Raporun hazırlanması için iş yerleriyle gerçekleştirilen anketin sonuçları, iş dünyasının genel olarak iyimserliğini korumasına ancak iyimserlik seviyesinin önceki rapora kıyasla kısmen azaldığını ortaya koydu.

Buna karşın, tüketici harcamalarının, sanayi aktivitelerinin ve gayrimenkul satışlarının ülke genelinde arttığına işaret edilen raporda, turizm ve enerji sektörlerinde de iyileşme yaşandığı bildirildi.

İŞ GÜCÜ PİYASASI SIKILAŞIYOR, FİYATLAR ARTIYOR

Raporda, ayrıca, iş gücü piyasasının sıkılaşmayı sürdürmesiyle bazı bölgelerdeki eleman kıtlığının arttığı ifade edilirken, ücretlerin çoğu bölgede sınırlı veya ılımlı hızda yükselmeye devam ettiği kaydedildi.

Buna ilaveten, birkaç bölgedeki ücret artışının ivme kazandığı vurgulanan raporda, fiyat baskılarının ise önceki rapora kıyasla fazla değişmediği belirtildi. Öte yandan, iş yerlerinin, girdilerin alış ve ürünlerin satış fiyatlarının gelecek aylarda yükselmesini beklediği rapora yansıtıldı.

FAİZ ARTIŞ BEKLENTİSİ ARTTI, DOLAR YÜKSELDİ

Bej Kitap'ta yer alan veri ve analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından kullanılıyor.

FOMC'nin bir sonraki toplantısı 14-15 Mart tarihlerinde Washington'da gerçekleştirilecek. Bankanın ekonomik projeksiyonlarını da güncelleyeceği toplantının ardından, Fed Başkanı Janet Yellen, alınan kararları değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla buluşacak.

Tahvil piyasalarına göre, Fed’in mart toplantısına yönelik faiz artışı beklentisi, Fed yetkililerinin son açıklamaları ve ülkede sabah açıklanan enflasyon verileri sonrasında yüzde 80'e kadar yükseldi.

Bu arada, Fed'in faiz artırmasına yönelik beklentilerdeki yükselen dolar Bej Kitap'ının ardından değer kazanmaya devam ediyor. Rapor öncesi, 1,0567 seviyesinde bulunan avro/dolar paritesi şu sıralar 1,0549'dan işlem görüyor. Dolar/TL ise raporun ardından 3,6512'den 3,6582'ye yükseldi.

Altının onsu ise 1.249 dolardan, 1,247 dolara inerken, Brent petrolün fiyatı da sınırlı azalışla 56,38 dolara geriledi. Buna karşın, 10 yıl vadeli ABD devlet tahvili getirisi yüzde 2,46'dan yüzde 2,47'ye yükseldi.

Piyasaların, günün ilerleyen saatlerinde Fed'in Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard'ın konuşmasını takip edeceği belirtiliyor.