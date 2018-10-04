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Fed Başkanı: Nötr faize daha çok var

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ülkede faiz oranlarının hala düşük olduğunu belirtti.

AA | 04.10.2018 - 06:36..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Powell, Amerikalı The Atlanic dergisinin Washington'da düzenlediği etkinlikte ünlü gazeteci Judy Woodruff'un sorularını yanıtladı.

Amerikan ekonomisinin şu an çok güçlü olduğunu, Fed'in 2008 finansal krizden sonra uyguladığı olağanüstü politikalara artık ihtiyaç kalmadığını ifade eden Powell, "Gerçekten aşırı derecede düşük ve destekleyici faiz oranlarına ekonomi çok zayıfken ihtiyacımız vardı. Onlara artık ihtiyacımız yok ve uygun değiller" diye konuştu.

Fed'in kademeli faiz artırımlarını sürdürmesinin ekonomiyi yolundan çıkarma riski bulunmadığını savunan Powell, faiz seviyelerinin son birkaç senedir sürdürülen kademeli normalleşme politikasına rağmen düşük olduğunu dile getirdi.

Fed Başkanı: Nötr faize daha çok var

"DAHA ÇOK YOLUMUZ VAR"

"Faiz oranları, hala destekleyici fakat kademeli olarak nötr seviyelere doğru ilerliyoruz. Nötr faizi aşabiliriz ancak bulunduğumuz noktada nötr faiz seviyesine daha çok yolumuz var" ifadelerini kullanan Powell'ın "şahin" değerlendirmeleri piyasalarda hemen karşılık buldu.

Fed'in faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi doların rakipleri karşısında değer kazanmasına neden olurken, avro/dolar paritesi 1,1494'e kadar gerileyerek 20 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

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