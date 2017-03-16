Fed Başkanı Yellen faiz artışını değerlendirdi

Yellen, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugün biten mart toplantısında faiz artırmasının ardından basın konferansı düzenledi.

Fed'in faiz artırma kararının, ülke ekonomisinin istihdam ve enflasyon hedeflerine doğru kaydettiği ilerlemeyi yansıttığını vurgulayan Yellen, "FOMC bir süredir, ekonomik koşullar beklendiği gibi gelişirse, kademeli faiz artışlarının hedeflerimize ulaşmak ve korumak için uygun olduğunu düşünüyordu. Bugünkü kararımız, bu görüşe paralel alındı, ekonomik görünüme ya da para politikasının geleceğine ilişkin yeni bir değerlendirmeyi temsil etmiyor" ifadelerini kullandı.

Yellen, ekonominin kademeli artışlara izin verecek şekilde güçlenmesini beklediklerini kaydederken, bu ve gelecek iki yıl içinde üçer defa faiz artırmayı öngördüklerini dile getirdi.

"Aralık ayıyla karşılaştırıldığında federal fonlama oranının medyan grafiği temelde değişmedi" değerlendirmesini yapan Yellen, uzun vadeli nötr faiz oranının da tarihi seviyelerin altında kalmayı sürdüreceğini belirtti.

"YILDA ÜÇ FAİZ ARTIŞI KESİNLİKLE KADEMELİ"

Yellen, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "faiz artışıyla tüketicilere vermek istediğiniz mesaj nedir?" sorusuna "Temel mesajımız ABD ekonomisinin iyi durumda olduğu" yanıtını verdi.

Bundan önceki FOMC karar metinlerinde geçen "Komite ekonomik şartların sadece kademeli faiz artışlarına izin vereceğini öngörüyor" cümlesindeki "sadece" kelimesinin mart toplantısına ait metinden neden çıkarıldığı sorulan Yellen, "Kademeli'den önce gelen 'sadece' kelimesini metinden çıkardık ancak bence bunun abartılmaması gerekiyor." dedi.

Yellen, ayrıca "Medyan projeksiyonlarımızda bu yıl için gördüğünüz toplam üç faiz artışı beklentisi kesinlikle kademeli" ve "beklentilerden bir fazla ya da bir az faiz artışı bence hala kademeli sınıfına girer" görüşlerini paylaştı.

Fed Başkanı, buna karşın, para politikasının sabitlenmediğini ve verilere göre şekilleneceğini belirterek, FOMC'nin Donald Trump yönetiminin mali politika değişikliklerinin ekonomiye etkisini henüz "detaylı" görüşmediklerini belirtti. Bu konuda büyük belirsizlik olduğuna işaret eden Yellen, yeni yönetimin planladığı değişiklikleri değerlendirmek için uzun bir süreye sahip olduklarını vurguladı.