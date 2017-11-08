taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.272
USD
3,8844
EURO
4,5026
ALTIN
159,41
PETR
63,5300

FED Başkanı Yellen'e Kamu Ahlakı Ödülü

ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen, Illinois Üniversitesi'nce Kamu Ahlakı Ödülü'ne layık görüldü.

08.11.2017 - 01:21
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Yellen, Illinois Üniversitesi Devlet ve Kamu İlişkileri Enstitüsü tarafından Washington'da düzenlenen "Paul Douglas Kamu Ahlakı Ödülleri" törenine katıldı.

YELLEN'DEN "ETİK STANDART" VURGUSU

Selefi Ben Bernanke ve kendisine takdim edilen ödülü alırken kısa bir konuşma yapan Yellen, kamu görevlilerinin her zaman etik standartlara uygun davranması gerektiğini ifade etti.

FED Başkanı Yellen'e Kamu Ahlakı Ödülü

Başkanlık görevine veda edeceğinin belli olmasının ardından ilk kez konuşan Yellen, "Fed'in para politikasını doğru uygulamadaki etkinliği, halkın onun çıkarına çalıştığımıza güvenmesine bağlı" ifadelerini kullandı.

Yellen, Fed'in gelecek dönemdeki para politikası ve Amerikan ekonomisine yönelik herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

İlginizi Çekebilir
Yiğit Bulut'tan dolar spekülatörlerine: Adam değilsiniz
Döviz piyasasının özellikle yerli spekülatörlerce yönlendirildiğini savunan Yiğit Bulut, sert eleştirilerde bulundu.
Emekli maaşlarının büyük kısmını erkekler alıyor
Türkiye'de emekli maaşı alan yaklaşık 8 milyon kişinin yüzde 80'ini erkekler, yüzde 20'sini ise kadınlar oluşturdu.
Hakkari'de terörün beli kırıldı, ihracat fırladı
Terör örgütüne ağır darbelerin vurulduğu bölgede operasyonların yansıması ekonomiye yansıdı. Hakkari'de ihracat yüzde 140 oranında arttı.
Benzine bir zam daha
Petrol ve dolarda yaşanan hareketlilik nedeniyle benzin fiyatlarına bir zam daha yapılacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yolsuzluktan alınan prens ve bakanlara bir şok daha

Yolsuzluktan alınan prens ve bakanlara bir şok daha

32
Adalet Bakanı Gül Amerikalı mevkidaşıyla görüştü

Adalet Bakanı Gül Amerikalı mevkidaşıyla görüştü

6
Başbakan Yıldırım Washington'da

Başbakan Yıldırım Washington'da

9
Husiler Necran'a saldırdı

Husiler Necran'a saldırdı

0
FED Başkanı Yellen'e Kamu Ahlakı Ödülü

FED Başkanı Yellen'e Kamu Ahlakı Ödülü

1
Pancar yüklü traktör ile otomobil çarpıştı 2 ölü 2 yaralı

Pancar yüklü traktör ile otomobil çarpıştı 2 ölü 2 yaralı

0
A Milliler Romanya maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milliler Romanya maçı hazırlıklarını sürdürdü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM