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Fed'in Bej Kitap raporu: Enflasyon güçleniyor

Rapor, ekonomik faaliyetlerin tüm bölgelerde sınırlı genişlediğini ve enflasyon baskılarının yükseldiğini ortaya koydu

19.01.2017 - 01:56
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan araştırma raporu Bej Kitap'ın Ocak 2017 sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen verilerle hazırlanan rapora göre, ekonomik faaliyetler ülkenin birçok bölgesinde kasım ortasından aralık sonuna kadar sınırlı genişleme kaydetti. Raporun hazırlanması için iş yerleriyle gerçekleştirilen anketin sonuçları, iş dünyasının büyümenin bu yıl sürmesini beklediğini ortaya koydu.

ENFLASYON GÜÇLENİYOR

Ayrıca, enflasyon baskılarının geçen ay yayınlanan bir önceki rapora kıyasla güçlendiğine işaret edilen raporda, fiyatlardaki artışın tüm bölgelerde izlendiği belirtildi.

Bej Kitap'ta 12 Fed şubesinin hepsinin iş gücü piyasalarının sıkılaştığını rapor ettiği ve ücretlerin birçok bölgede yükselmeye devam ettiği bildirildi.

Birçok iş yerinin işçi bulmakta zorlandığına işaret edilen raporda, iş gücü piyasasının bu yıl sıkılaşmayı sürdüreceği beklentisine yer verildi.

Sanayi faaliyetlerinin bölgelere göre farklı performans gösterdiği belirtilen raporda, güçlü doların sektörde endişe yarattığı vurgulandı. Ayrıca, muhtemel ticaret sınırlamaları ve küresel ekonomik zayıflığın sanayi şirketlerini olumsuz etkilediği ifade edildi.

Tüketici harcamalarının güçlü seyretmeye devam ettiği belirtilen raporda, finans ve gayrimenkul sektörlerindeki iyileşmenin sürdüğü ancak tarım ve turizm sektörlerinin karışık bir tablo çizdiği kaydedildi.

Bej Kitap'ta yer alan veri ve analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından kullanılıyor. FOMC'nin bir sonraki toplantısı 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Washington'da gerçekleştirilecek.

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