FED faiz kararını açıkladı

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) mart toplantısı, beklendiği gibi faiz artışıyla sona erdi.

FED KARARI SONRASI DOLAR 3,69 SEVİYESİNDE

Fed, politika faizi oranında 25 baz puan artırıma gitti. Fed kararı sonrası dolar 3,69 TL seviyesinde seyrediyor.

DOLAR SERT DÜŞTÜ

Fed'in faiz artırma kararı öncesinde 0,9401-0,9406 bandında seyreden dolar/avro paritesi, şu sıralar 0,9351'e kadar geriledi.

Dolar/TL paritesi de uluslararası piyasalarda 3,7123'ten 3,6871'e kadar düşerken, dolar/sterlin paritesi de 0,8194'ten 0,8141'e kadar indi.

Fed'in faiz kararının ardından, ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolün varili 48,42 dolardan 49,00 dolara kadar çıkarken, Brent tipi ham petrolün varil başına fiyatı ise 51,42'den 51,98 dolara kadar yükseldi.

BU YIL İKİ FAİZ ARTIŞI DAHA BEKLENİYOR

Piyasaların Fed'in ekonomik projeksiyonlarında en çok dikkat ettiği "noktasal grafik" ise FOMC üyelerinin faiz oranına yönelik beklentilerinde bu yıl toplamda 3 faiz artışı yapabileceğini gösteriyor.

Buna göre, FOMC üyelerinin 2017 sonuna ilişkin faiz oranı beklentisi ortalaması, aralık toplantısından bu yana değişmeyerek, yüzde 1,4'te sabit bırakıldı. Bu beklenti, Fed’in bu yıl 25 baz puanlık iki faiz artışı daha yapılabileceğine işaret ediyor.