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Fedakar anne canı pahasına çocuklarını yangından kurtardı

İzmir’in Aliağa ilçesindeki 5 katlı bir binanın son katında çıkan yangında bir anne ve 3 çocuğunun bulunduğu ev kullanılamaz hale geldi. Anne, yangından 3 çocuğunu da soğukkanlılıkla kurtardı.

İHA | 03.07.2018 - 16:59..
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Aliağa ilçesi Kurtuluş Mahallesi 299 Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın son katında, çocukları S.A. (12), M.A.(8) ve A.A. (4) ile birlikte kahvaltı yapan anne S.A. (38), bir anda yatak odasından diğer odalara doğru dumanların geldiğini fark etti.

Fedakar anne canı pahasına çocuklarını yangından kurtardı

Bu sırada alevler daireyi kaplarken, yangın sonucu çıkan dumanlar da diğer daireleri etkiledi. Diğer dairelerde bulunan vatandaşlar dumandan dolayı dışarıya çıktı.

Fedakar anne canı pahasına çocuklarını yangından kurtardı

SOĞUKKANLILIKLA ÇOCUKLARINI EVDEN ÇIKARDI

Bu sırada olay yerine de çok sayıda itfaiye ekibi, doğalgaz ekipleri ve ambulans sevk edildi. Anne S.A., soğukkanlı bir şekilde çocuklarını tek tek yangın alanından çıkardı.

Evinin yandığını çalıştığı sırada haber alan baba S.A. (40) hemen olay yerine geldi. Bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Evi yanan aile, itfaiye ekiplerinin çalışmasını çaresizce izledi.

Fedakar anne canı pahasına çocuklarını yangından kurtardı

BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Evin büyük hasar aldığını görev çaresiz kadın, sinir krizleri geçirdi. Anne S.A. sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evdeki bazı eşyalar ve yatak odası kullanılamaz hale geldi. Yangında büyük çapta maddi hasarın oluştuğu da ifade edildi.

Fedakar anne canı pahasına çocuklarını yangından kurtardı

Fedakar anne canı pahasına çocuklarını yangından kurtardı

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