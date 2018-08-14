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Fedakar müdür okulu tek başına boyuyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Kirkilli Mahallesinde bulunan Kirkilli Ortaokulu Müdürü Fatih Tümen, görev yaptığı okul binasını eğitim öğretim dönemi öncesi tek başına boyuyor.

İHA | 14.08.2018 - 10:44..
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Safranbolu ilçesine bağlı Kirkilli Mahallesinde 63 öğrencinin eğitim gördüğü Kirkilli Ortaokulu, Müdür Fatih Tümen tarafından boyanıyor.

Yaklaşık 4 yıldır Kirkilli Ortaokulunda görev yapan Fatih Tümen, çocukların yeni eğitim yılında temiz ortamlarda derslerini yapmak için eline aldığı fırça ile okulun yıpranmış olan duvarlarını boyadı.

Boya işini babasından öğrendiğini ve çocukların sağlıklı ve temiz ortamlarda eğitim görmesi için kolları sıvayan Tümen, okulun tadilat işlerinde de yardımcı oluyor.

Fedakar müdür okulu tek başına boyuyor

"ÇOCUKLAR TEMİZ ORTAMDA DERS YAPACAKLAR"

Okulun imkanlarının kısıtlı olduğunu belirten Fatih Tümen, "lçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz sağ olsunlar, boya yardımında bulundular. Bizde yaz döneminde öğrenciler yokken, yeni eğitim ve öğretime hazırlık açısından sınıflarımızı boyamaya başladık. İnşallah sınıflarımız bitmek üzere. Yeni ders yılında çocuklar temiz, nezih ortamlarda derslerini yapacaklar." dedi.

Fedakar müdür okulu tek başına boyuyor


"BAŞARILARIMIZ ARTACAK"

Fatih Tümen, geçtiğimiz mart ayında Safranbolu Kaymakamlığı’nın desteği ve Safranbolu Müze Kent Motosiklet Kulübü üyeleri tarafından bir çalışma yaptıklarını söyleyerek, "Eski iki binamız var 1969 ve 1971 yılı yapımında. Dış cephe çok kötüydü. İki binanın dışlarını güzel bir şekilde boyadık ve güzel bir görüntü oluştu. Yine aynı kulüp üyeleri yardımıyla okulumuza kütüphane kazandırdık. Kitap temininde ,rafların yapımının kazandırılmasını sağladık. Okulumuz taşıma merkezli bir okul. 63 öğrencimiz vardı geçen yıl ki eğitim ve öğretim yılında. Biliyorsunuz mahallemize TOKİ konutları yapıldı. Buradan baya öğrenci geleceğini düşünüyoruz. Telefonlar arayanlar var. Yüz öğrenciyi bulacağına inanıyorum. Yeni öğrencilerin gelmesiyle başarılarımız artacak inşallah." diye konuştu.

Fedakar müdür okulu tek başına boyuyor


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