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FED'den faiz kararı

ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi, faiz aralığını yüzde 0.5 - 0.75'te tuttuğunu bildirdi.

01.02.2017 - 23:12
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Fed, işgücü piyasasının ılımlı büyümenin olduğu bir ortamda güçlenmeye devam ettiğini bildirirken, istihdamdaki artışın 'sağlam' olduğunu ve işsizliğin düşük seviyede kaldığını ifade etti.

Açıklamada iş yatırımının 'yumuşak' kaldığının altı çizilirken, yakın dönemli risk görünümünün 'genel olarak dengeli' olduğu tekrar edildi.

Açıklamaya göre ABD'de tüketici harcamalarının ılımlı bir şekilde artmaya devam ettiği belirtildi. Ayrıca enflasyonun geçtiğimiz çeyreklerde artmasına rağmen hala yüzde 2 hedefinin altında olduğu da ifade edildi.

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