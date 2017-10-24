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Federal Devlet nedir

Eyalet sisteminin yaygın olduğu ve içte bağımsız dışta bağımlı devletlere Federal Devlet denir.

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Amerika'nın isminde bulunan Birleşik kelimesi, eyalet sisteminin kullanılmasından dolayı söylenmektedir. Birleşik kelimesi eyaletler ve federe yapıların bir araya gelmesi ile oluşuma verilen isimdir.

FEDERAL VE ÜNİTER DEVLETİN FARKLARI

Federal devletler eyaletlerden yönetilir. Dış yönetimde merkezi hükümete bağlı olan federal devletler üniter sistemden oldukça farklı bir yönetim sistemine sahiptir. Tekil yönetim sisteminin bulunduğu Üniter devletlerde hukuk, yasama yürütme ve yetki paylaşımları genel bir meclisten idare edilirken, Federal devletlerde ise bu sistem yerini ayrı hukuk kurallarına bırakmaktadır. Yasama yürütme ve yargı organlarının her bir eyalette farklı oalrak işlediği sistem ana mantıkta merkezi yönetim ile bağlı bulunan yönetim şeklinde işlemektedir.

Özetle federal devletler bir yapının içerisinde birden fazla bölgede varlığını sürdürüebilir ve merkezi hükümetten bağımsız bir yönetim ile idare ettirilir.

Federal Devlet nedir

HER FEDERAL DEVLET KONFEDERASYON OLAMAZ

Sovyet Rusya'da temel mantığı ile Federal bir devlet olarak düşünlümektedir. Ancak bu büyük bir yanılgıdır. Federal devlet anayasa ile kurulurken, Rusya gibi konfederasyon devletleri de uluslararası antlaşmalar ile bairbirlerine bağlanarak bir devlet bütünlüğü oluştururlar.

Konfederasyonlarda bağımsızlık ilan edip üyelikten çıkma durumu olabilirken, federe yapılarda ise bağımsızlığı ilan etme hakkı bulunmamakta parçalar bir bütün halinde varlığını sürdürebilmektedir.Federal Devlet nedir

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