Federal Yargıç Trump'ın kararını veto etti

Hawaii Federal Yargıcı Watson, Trump yönetiminin son seyahat kısıtlaması uygulamasıyla ilgili kararını açıkladı.

"BU BİR AYRIMCILIKTIR"

Trump'ın 24 Eylül'de aldığı ve 8 ülke vatandaşlarını etkileyecek seyahat kısıtlaması kararını, "ABD'ye gelmek isteyen insanları milliyetlerine göre ayrımcılığa tabi tuttuğu" gerekçesiyle reddeden Yargıç Watson, kararın yürütmesini durdurdu.

18 Ekim'de hayata geçeceği açıklanan söz konusu seyahat kısıtlamaları İran, Suriye, Somali, Libya, Yemen, Kuzey Kore, Venezuela ve Çad vatandaşlarının ABD vizesi alma süreçlerine katı güvenlik prosedürleri getiriyordu.

ADALET BAKANLIĞI SESSİZ KALDI

ABD Adalet Bakanlığından konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, ABD Yüksek Mahkemesi, hükümetin son düzenlemesini gerekçe göstererek seyahat yasaklarıyla ilgili mahkemeye gerek olmadığı kararını vermişti.

Yargıç Watson, Trump'ın mart ayında açıkladığı ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarını hedef alan seyahat yasağı kararını da bloke etmiş, Trump yönetimi konuyu Yüksek Mahkemeye taşımıştı.

SUDAN YENİ LİSTEDE YOKTU

Trump'ın önceki "seyahat yasağının" yerini alacak olan ve 24 Eylül'de imzalanan kararın 18 Ekim'de yürürlüğe gireceği açıklanmıştı. Önceki listede yer alan Sudan yeni listede yer almazken Kuzey Kore, Venezuela ve Çad yeni listeye eklenmişti.

Trump yönetimi, mart ayında, nüfusunun çoğunluğu Müslüman İran, Suriye, Sudan, Somali, Yemen ve Libya vatandaşlarına 90 gün boyunca yeni vize verilmemesi ve ülkeye yapılan tüm mülteci kabullerinin 120 gün süreyle durdurulması yönünde karar almıştı.

Yargıya takılan söz konusu karar ABD Adalet Bakanlığı tarafından Yüksek Mahkemeye taşınmıştı.