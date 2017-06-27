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Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalıları tamamlanıyor

25 seneliğine kiralanan Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalıları için yapılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

27.06.2017 - 16:32
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Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalıları tamamlanıyor

Türk Hava Yolları (THY) ve ikram şirketi Do&Co, yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalıları tamamlanıyor

25 YILLIĞINA KİRALANDI

25 yıllığına kiralanan Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalıları restore edilerek lüks bir otele dönüştürülecek. 8 bin metrekare alana sahip olan otel, deniz seviyesinin de 5 kat altına inecek.

Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalıları tamamlanıyor

MALİYETİ 150 MİLYON LİRA

125 milyon liraya kiralanan Fehime Sultan Yalısı ile hemen yanındaki Hatice Sultan yalılarının restorasyon maliyeti 150 milyon liraya ulaştı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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