Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalıları tamamlanıyor

Türk Hava Yolları (THY) ve ikram şirketi Do&Co, yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.





25 YILLIĞINA KİRALANDI

25 yıllığına kiralanan Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalıları restore edilerek lüks bir otele dönüştürülecek. 8 bin metrekare alana sahip olan otel, deniz seviyesinin de 5 kat altına inecek.





MALİYETİ 150 MİLYON LİRA

125 milyon liraya kiralanan Fehime Sultan Yalısı ile hemen yanındaki Hatice Sultan yalılarının restorasyon maliyeti 150 milyon liraya ulaştı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

