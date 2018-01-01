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Fehmi koru Erdoğan - Gül tartışmasını yazdı

Abdullah Gül'ün İngiltere'de eğitim gördüğü yıllardan yakın arkadaşı olan Fehmi Koru, birkaç gündür Erdoğan - Gül arasında yapılan eleştirileri yazdı.

Haber Merkezi | 01.01.2018 - 11:04..
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Fehmi koru Erdoğan - Gül tartışmasını yazdı

GÜL'ÜN KHK'YI ELEŞTİRMESİYLE BAŞLAYAN TARTIŞMA

Abdullah Gül, 15 Temmuz'daki terör/darbe olaylarına müdahale eden sivillere yönelik ceza muafiyeti getiren son KHK'ya yönelik bir eleştiri getirdi.

Gül, son çıkan KHK'daki ifadelerin muğlaklık içerdiğini dile getirdi, 'kaygılıyım' dedi.

ARINÇ DA GÜL'E DESTEK OLDU

Abdullah Gül'ün twitter üzerinden yaptığı bu eleştiriye ilk destek çıkan da yine AK Parti'nin kurucularından bir başka isim, Bülent Arınç oldu. Arınç da Gül'ün bütün tweet'lerini retweet ederek kendisine destek oldu.

Erdoğan: Biz saflarımızı sıklaştırırken bu bozgunculuk nedir VİDEO

ERDOĞAN: BU BOZGUNCULUK NİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Bülent Arınç'ın bu tavrını eleştirerek "KHK'da değişiklik olmayacak, birlik olmamız gerekirken bu bozgunculuk niye" şeklinde sözler söyledi.

Bu gelişmeler üzerine Abdullah Gül'ün Erdoğan'a rakip olarak siyasete gireceği bile söylendi. Gül'ün İngiltere'de eğitim gördüğü yıllardan beri en yakın arkadaşı olan Fehmi Koru bir yazı yazdı.

Koru'ya göre Abdullah Gül 'inceldiği yerden kopsun' deme noktasından hala çok uzak ve o noktaya gelmesi kolay olmaz.

Fehmi koru Erdoğan - Gül tartışmasını yazdı

FEHMİ KORU: GÜL İNCELDİĞİ YERDEN KOPSUN DEME NOKTASINA KOLAY GELMEZ

İşte Koru'nun yazısındaki o bölümler:

Cumhurbaşkanı Erdoğan son KHK’da yer alan bir müphemliğin kaldırılmasını temenni eden selefi Gül’ün tavrının kendisini ‘üzdüğünü’ söylemişti. Temenni içeren açıklaması sonrasında başgösteren tartışmanın aldığı biçimden esas Cumhurbaşkanı Gül’ün üzüldüğünü sanıyorum.

“İnceldiği yerden kopsun” deme noktasına kolay gelmeyecektir Abdullah Gül. Ancak bizdeki ve başka ülkelerdeki örnekler, tek tarafın ilişki konusundaki itinalı tavrının bunun için yeterli olmayacağına işaret ediyor.

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