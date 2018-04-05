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Fehmi Koru'dan muhalefete Abdullah Gül çağrısı

11. Cumhurbaşkanı Gül'e yakınlığıyla bilinen Koru, muhalefetin adaylık için ısrarcı olması gerektiğini yazdı.

Haber Merkezi | 05.04.2018 - 13:52..
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Fehmi Koru'dan muhalefete Abdullah Gül çağrısı

2019 yılında yapılacak seçimler için aday bulmakta zorlanan muhalefet, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü yeniden siyasi arenaya sokmaya hazırlanıyor.

ABDULLAH GÜL SESSİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun açık kapı bıraktığı Abdullah Gül, bu konuda net bir tavır ortaya koymadı.

Konuyla ilgili bir çıkış da Gül'e yakınlığıyla bilinen Fehmi Koru'dan geldi.

"BASKI YAPIN ADAY OLSUN"

Koru; muhalefetin Abdullah Gül'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday olması için baskı yapmayı düşünmesi gerektiğini söyledi.

Fehmi Koru, yazısında şu ifadelere yer verdi: "Kendisine sorulduğunda Gül de adaylığa razı olabileceği yolunda bir işareti bugüne kadar vermedi.

Ancak sayılan özellikle sahip başka biri bulunamazsa Abdullah Gül’e bu yolda baskı yapmak düşünülmeli. Gül’ün yarışa katılması AK Parti için de olumlu bir gelişmedir."

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