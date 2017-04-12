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Fehmi Koru'ya göre anketler yanıltıcı

Manşette kullandığımız fotoğraf Abdullah Gül ve arkadaşlarının İngiltere günlerine aittir. Haberle ilgisi yoktur, temsilidir.

12.04.2017 - 13:58
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Fehmi Koru'ya göre anketler yanıltıcı

Fehmi Koru'ya göre anketler yanıltıcı

Dün sosyal medyada bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta, Fehmi Koru, Abdullah Gül ve Şükrü Karatepe'nin İngiltere yıllarında Hyde Park'ta çekilen halleri görülüyor.

FEHMİ KORU YEŞİLÇAM ARTİSTLERİ GİBİ ÇIKMIŞ

O yıllarda Yeşilçam artistlerini aratmayan imajı bir yana, 16 Nisan yaklaşırken, Gül'ün en yakın arkadaşı Fehmi Koru'nun tahminleri merak ediliyor, haberimizin konusu da bu...

"YÜZDE 54 EVET SONUCUNA İNANMIYORUM"

Fehmi Koru önceki gün kaleme aldığı yazısında, anket sonucu olarak açıklanan 'yüzde 54 Evet' gibi rakamlara inanmadığını, çünkü AK Parti'nin ve özellikle Erdoğan'ın yaptığı kampanya yoğunluğundan bunu anlayabileceğimizi ifade etti.

İşte Fehmi Koru'nun yazısındaki o bölüm:

"Kimsenin “İşte benim bu son anketim” diye bir araştırma gönderdiği yok bu referandum öncesinde. Arayıp kabaca bir sonuç bildiren oluyor, ama o kadar… Nitekim, konuya eğilen meslektaş da, ‘anket sonucu’ diye kabaca bazı oranlar paylaşıyor. ‘Evet’ oylarını yüzde 51, 51,5 ve 54 gösteren anketler… İnanalım mı? AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı çevrelerinin inanmadıkları, kampanyanın yoğunluğunu her geçen gün artırmalarından anlaşılıyor. Daha önce hiç görülmemiş kampanya yoğunluğu ile yüzde 54 ihtimali pek üst üste oturmuyor."

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