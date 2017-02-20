Fehriye Erdal'a 15 yıl hapis cezası

Terör örgütü DHKP-C üyesi Fehriye Erdal'ın Türkiye'de işlemiş olduğu suçlardan dolayı Belçika'daki yargılama sürecinde karar verildi.

15 YIL HAPİS CEZASI

Belçika Brugge Ağır Ceza Mahkemesi, gıyabında yargılanan Sabancı suikastı faillerinden Fehriye Erdal'a Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapis cezası ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verdi.

2006'da ev hapsinden kaçan Erdal'ın nerede olduğu bilinmiyor.

ÖZDEMİR SABANCI SUİKASTI

İşadamı Özdemir Sabancı ile beraber Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe, 9 Ocak 1996 'da DHKP-C'li teröristler tarafından İstanbul Sabancı Center'da öldürüldü.

İşadamı Özdemir Sabancı

Cinayetin Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar tarafından işlendiği tespit edildi. Mustafa Duyar yakalanıp hapse atıldı, 1999 yılında hapishanedeki bir isyan sırasında öldürüldü.

FEHRİYE ERDAL KİMDİR

Yurtdışına kaçan Fehriye Erdal 1999 yılında Belçika'nın Knokke kentinde kaldığı apartmanda yangın çıkması sonucunda sahte pasaportla yakalanıp yargılandı.

Bir yıla yakın cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsine alınan Erdal, Mart 2006'da firar etti. Belçikalı yetkililer, ertesi yılki duruşmada, hakkında beraat kararı verilen Erdal'ın nerede olduğunu bilmediklerini öne sürüyor.



