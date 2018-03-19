Avustralya'da felaketin bilançosu; 88 ev yandı

NSW ve Victoria itfaiye yetkilerinin yaptığı açıklamalara göre, hafta sonunda çalılık alanda başlayan yangınlarda Victoria'da 18, NSW'de ise 70 ev yandı, çok sayıda çiftlik hayvanı da telef oldu.

'DİKKATLİ OL' ÇAĞRISI YAPILDI

Kırsal Yangın Servisi, NSW’nin sahil kasabası Tathra yakınlarında dün başlayan ve halen devam eden çalılık alan yangınlarında 70 evin tamamen veya kısmen yandığını, çok sayıda binada da hasar olduğunu duyurdu.

RFS bölge yetkilisi Paul Best, hava şartlarının gece saatlerinde düzelmesiyle bölge için verilen acil uyarısının "izle ve dikkatli ol" derecesine indirildiğini belirtti.

Best yangıların yer yer kontrol altına alındığını ancak vatandaşların evlerine dönmeleri için henüz erken olduğunu kaydetti.

40 BİN HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Victoria eyaletinin güneyindeki Terang, Garvoc ve Camperdown kasabalarının yakınanlarında 40 bin hektarlık alanın zarar gördüğü yangınlarda 18 ev yandı, çok sayıda çiftlik hayvanı da telef oldu.

Acil Durum Yönetimi Komiseri Craig Lapsley, rüzgarın hızını kaybetmesi ile yangınların kontrol altına alınmaya başladığını aktardı. Lapsley, yangında ölüm, ağır yaralanma ve kayıp kişiler olmadığını, ancak birçok çiftçinin çok sayıda hayvanını kaybettiğini belirtti.