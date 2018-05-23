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Felçli gelen yürüyerek gidiyor

Türkiye’de tek, dünyada ise ikinnci olan Köyceğiz’deki Sultaniye Kaplıcaları, her mevsim ziyaretçi akınına uğruyor.

İHA | 23.05.2018 - 14:36..
  1. Haberler
  2. Seyahat

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Sultaniye Kaplıcaları'nın suyunun radyoaktif özelliği ve mineral değerleri açısından, her derde deva olduğuna inanılıyor.

“HER DERDE DEVA KAPLICA”

Yılın 12 ayı hizmet veren kaplıcalara gelen ziyaretçiler, kaplıcada şifalı olduğuna inanılan yaklaşık 40 derecedeki sularının yanında çamur banyosundan da faydalanabildiği gibi Köyceğiz Gölü’nde yüzerek serinleme imkanı da bulabiliyor.

Sultaniye Kaplıcaları Sorumlusu İbrahim Yıldırım, ülkemizde benzeri olmayan kaplıca hakkında, suyun radyoaktif özelliği sayesinde Endonezya’da sonra dünyada ikinci sırada yer aldığı bilgisini verdi.

Felçli gelen yürüyerek gidiyor

“FELÇİ GELEN YÜRÜYEREK GİDİYOR”

Kaplıca görevlisi İbrahim Yıldırım, kaplıcaların, eklem ağrılarına, romatizma, kemik hastalıklarının yanı sıra ruh ve sinir hastalıklarına iyi geldiğini kaydetti. Yıldırım, “Ülkemizde eşi benzeri olmaya kaplıcamız her mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. Suların radyoaktif özelliği sayesinde birçok ziyaretçimiz şifa buluyor. Ayrıca konaklamak isteyen misafirlerimiz için bungalov evlerimiz var. 3 veya 4 kişi kalabiliyor. Örnek verecek olursak; buraya felçli gelip, yürüyerek çıkanları çok gördük. Kaplıcamızın, fiziksel ve ruhsal hastalıklara iyi geldiğine inanıyoruz. Zaten buraya gelenlerde bunu söylüyor.” diye konuştu.

Felçli gelen yürüyerek gidiyor

“25 YILDIR GELİYORUM”

Fethiye’den gelen ziyaretçi Hasan Şimşek, kaplıcanın her derde deva olduğunu belirtti. Şimşek, “Ben buraya hastalığım olsun olmasın 25 senedir geliyorum. Her türlü hastalığa iyi geldiğine eminim. Hiçbir şeyim olmasa bile buradan çıktıktan sonra özellikle ruhsal olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Bölgemizde böyle bir tesisin olması bizler için bir nimet. Herkese tavsiye ediyorum.” dedi.

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