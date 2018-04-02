Felsefi aforizmalar: Akıllı Yaşama Sanatı

Aklını kullanma yolunda yanılgılara düşen insana, felsefi aforizmalarla yeni kapılar açan Akıllı Yaşama Sanatı, hayattaki değerlerini hatırlatıyor.

(Baltasar Gracian)

AKILLI YAŞAMA SANATI

Bu kitap, yüzyıllar boyunca özel hayat ve iş hayatı arasında mekik dokurken nasıl başarılı olunabileceği konusunda aydınlatmak için, çağların süzgecinden geçip de geldi size. Bir felsefe kitabı olan “Akıllı Yaşama Sanatı”, arkadaşlık, liderlik, duygu yönetimi gibi son derece önemli konularda yol gösteriyor. Ayrıca başarı ve ahlak arasında bir seçim yapmadan, hem başarılı, hem de ahlaklı olmanın yöntemlerini anlatıyor.

Nietzsche, Andre Gide gibi düşünürler tarafından baş tacı edilen kitap, insani değerler konusunda sizin de başucu kitabınız olacak. 1992’de Washington Post’un çok satanlar listesinde iki haftada zirvede kalan ve toplam 200.000 adet satan kitap hakkında Nietzsche şöyle demiştir: “Avrupa kültürü ahlaki zekâ konusunda bundan daha iyi ve karmaşık bir eser üretmemiştir”.

Akıllı Yaşama Sanatı

Baltasar Gracian

Çev.: Sabri Kılıç

S.: 160

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