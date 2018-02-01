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Felsefi öğretilerin izinde: “Dört Gün Buda, Üç Gün Zorba”

“Hayatta en çok sevmeniz gereken kişi kendinizsiniz” sözünün değerini izini sürdüğü birçok bilgenin öğretisinden yola çıkan Ünal Ersözlü, “Dört Gün Buda, Üç Gün Zorba” kitabını yazdı.

Özel Haber | 01.02.2018 - 11:58..
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ünal ersözlü

Gazeteci, yazar Ünal Ersözlü, geçtiğimiz Aralık ayında “Dört Gün Buda, Üç Gün Zorba” adlı kitabını yayımladı. Felsefi içerikli bu kitap, Ersözlü’nün, birbirinden habersiz farklı bölgelerde ve farklı zamanlarda yaşamış bilgelerin öğretilerinden yola çıkarak sevgi, iyilik, huzur, mutluluk gibi kavramların izini sürerek ortaya çıktı.

Felsefi öğretilerin izinde: “Dört Gün Buda, Üç Gün Zorba”

Ersözlü’den mutluluğun anahtarı

İnsanlar günümüzde öylesine mutsuz, her olayın karamsar yönünü gören gözler olarak yaşıyor. Sahip olduğumuz ne varsa, şükretmekten o kadar uzaktayız ki. Bir de üzerine “an”ı kaçırıyoruz. Yazar ise, tüm bu iz sürüşünün sonucunda, insana önce kendisini hatırlatmayı amaçlıyor. Ne kadar kutsal bir varlık olduğunu, hayatında her şeyin bir amacı olduğunu ve gerçek mutluluğun aslında kendi içinde saklı olduğunu keşfetmesini öğütlüyor. Ariflerin, ozanların dilinden mutluluğun anahtarını nasıl kazanacaklarının ipucunu veriyor.

Felsefi öğretilerin izinde: “Dört Gün Buda, Üç Gün Zorba”

Buda’dan Jung’a birçok bilge

İnsan, kalbinde olanı uzaklarda aramaya, gerçekler varken bir masala inanmaya meyilli. Oysa Ersözlü’ye göre, haftanın dört günü bir Buda edasında sabırlı, geri kalan üç gününde de en az Zorba kadar tutkunun peşinde yaşamak, insana hayatta hak ettiği tüm güzellikleri yaşamak için bir denge sağlıyor. Bunun için de Buda’dan Jung’a kadar birçok bilge var danıştığı.

Felsefi kavramların peşinden giden Ersözlü, tanıtım yazısında kitabının ana damarı kabul ettiği iki de söz paylaşmış:

“Hayatta en çok sevmeniz gereken kişi kendinizsiniz”. (Buda)

“Kendini kurtarmanın tek yolu başkalarını kurtarmak için çabalamaktır”. (Alexis Zorba)

Felsefi öğretilerin izinde: “Dört Gün Buda, Üç Gün Zorba”

Ünal Ersözlü kimdir

1959’da Ankara’da doğan Ersözlü, şiir yazmaya üniversitenin ilk yıllarında başladı. Şimdiye kadar birçok şiir kitabı yayımladı. Son kitabı “Dört Gün Buda, Üç Gün Zorba”, felsefi içeriği ve adı ile ilgi çekti. Ersözlü’nün şiiri, eleştirmenler tarafından, gündelik hayattan beslenen, derin ve dokunaklı, insana dair her ayrıntıyı yansıtan; toplumcu, lirik, izlenimci bir çizgide yorumlandı.

Aynı zamanda gazeteci olan Ersözlü’nün iletişim sektöründe de çalışmaları oldukça yoğun.

Felsefi öğretilerin izinde: “Dört Gün Buda, Üç Gün Zorba”

Dört Gün Buda, Üç Gün Zorba

Ünal Ersözlü

Karakarga Yay.

S.: 400

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]

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