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Fenalaşan yolcuyu hastaneye kadın şoför yetiştirdi

Manisa'da belediye otobüsünde baygınlık geçiren yolcu, otobüsün kadın şoförü tarafından hastaneye götürüldü.

13.04.2017 - 13:28
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Manisa’da, Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma aracında baygınlık geçiren kadın yolcu, otobüsü kullanan kadın şoför tarafından hastaneye götürüldü. Otobüsü kullanan Fatma Güngör, araçta baygınlık geçiren kadın yolcuyu, içeride bulunanların müdahalesinin ardından aynı otobüsle Manisa Devlet Hastanesine yetiştirdi.

Fenalaşan yolcuyu hastaneye kadın şoför yetiştirdi

"EŞİNİ ARAYARAK BİLGİ VERDİM"

Manisa merkez Şehzadeler ilçesinde 6 numaralı otobüs hattını kullanan Güngör, "Güzergahımda seyir halindeyken yolcum bir anda fenalaştı. Elimden gelen yardımı yapmaya çalıştım. Manisa Devlet Hastanesine yetiştirdim. Daha sonra da yolcumun eşini arayarak bilgi verdim. Sağlık durumu umarım iyidir." dedi.

Fenalaşan yolcuyu hastaneye kadın şoför yetiştirdi

"ONLAR BİZE EMANET"

Belediyenin toplu taşıma araçlarında çalışan tek kadın şoför olduğunu söyleyen Güngör, "Bizim görevimiz de vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek. Onlar canlarını bizlere emanet ediyorlar." diye konuştu.

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