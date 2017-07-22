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Fenalaşınca otomobilini yolun ortasına park etti

Direksiyon başında fenalaşıp aracını yolun ortasına park eden sürücüye, ilk müdahaleyi Avcılar Belediye Başkanı yaptı.

22.07.2017 - 09:54
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İstanbul’da Bayrampaşa'dan Avcılar yönüne giderken Bahçeşehir Gişeleri'ne yakın yerde direksiyon başında fenalaşan sürücü yol ortasında aracı park ederek kendisine müdahale edilmesini sağladı.

Bu sırada aynı yoldan geçen Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli de, sürücüye müdahale ederek, yol kenarına aldırdı.

Fenalaşınca otomobilini yolun ortasına park etti

Olay, bu gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Emrah Erkoç otomobili ile tek başına TEM'den Avcılar yönüne giderken direksiyon başında fenalaştı. Erkoç, zig zaklar yaparak aracı yol ortasında park etti. Trafik akışını önemli ölçüde aksatarak dikkati üzerine çekmeyi başaran Emrah Erkoç'un yanına giden diğer sürücüler fenalaştığını görünce onu yol kenarına alarak 112'yi arayarak ambulans istedi.

BELEDİYE BAŞKANI İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Bu sırada evine makam otomobili ile giden asıl mesleği doktorluk olan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de olayı öğrenince araçtan inerek yanına giderek ışıldaklarla aydınlatılan ortamda müdahalede bulundu. Başkan Dr. Handan Toprak Benli, Emrah Erkoç'a müdahalede bulunurken toplananları da yönlendirdi ve gelen sağlık ekibine durumu ile ilgili bilgi verdi. Kendisine gelen ve iyi olduğunu söyleyen Erkoç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, rahatsızlığı konusunda bilgi verilmedi.

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