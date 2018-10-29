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Fener alayında 600 metrelik Türk bayrağı açıldı

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında binlerce kişi, 600 metrelik Türk bayrağıyla kilometrelerce yürüdü.

AA | 29.10.2018 - 07:03..
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Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında, 600 metrelik Türk bayrağı taşındı.

Ellerinde bayrak, döviz ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları bulunan binlerce Antalyalı, Konyaaltı'nda toplandı.

Fener alayında 600 metrelik Türk bayrağı açıldı

CUMHURİYET MEYDANI'NA YÜRÜDÜLER

Geniş güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri, Seyir Terası mevkisinde bariyerler kurarak geçiş sırasında katılımcıların üst aramasını yaptı. Polis, caddeye açılan ara sokakları da güvenlik şeritleriyle kontrol altına aldı.

Ellerinde fenerler ve Türk bayrakları taşıyan çok sayıda kişi, Cumhuriyet Meydanı'na hareket etti. Fenerler ve 600 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüşe katılanlar, Konyaaltı Caddesi'nden meydana kadar yürüdü.

Fener alayında 600 metrelik Türk bayrağı açıldı

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