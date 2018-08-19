Fener kötü oynadı diye Malatya başarısız mı sayılacak

Türk futbolunun gelişmesi için futbolumuzun acilen üç büyüklerin hegemonyasından kurtarılması gerekli. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'nin en büyük futbol kulüpleridir ancak bu üç büyük kulübün etrafında dönen bir ligden başarı ne kadar beklenebilir...

MALATYASPOR'UN ZAFERİ Mİ, FENERBAHÇE'NİN YENİLGİSİ Mİ?

Örnek hemen yanı başımızda, dün gecede... Fenerbahçe Malatyaspor'a konuk olduğu maçı kaybetti. Gazeteler, televizyonlar haberi büyük takım olduğu için Fenerbahçe yenilgisi üzerine kurguladı, ona göre yorumladı. Fenerbahçe'nin başarısızlığının altında yatan nedenler tek tek araştırıldı, yeni transferler değerlendirildi, teknik direktörün takımı hazırlayamamış olması eleştiri konusu oldu.

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Tamam bunların hepsi normal de, bu maç sonucu gündemi belirleyen neden yenilen Fenerbahçe oluyor da, zafer kazanan Malatyaspor olmuyor?

NEDEN KİMSE 'MALATYA OYNADI KAZANDI' DEMİYOR

Fenerbahçe'nin büyüklüğü altından, maçı güzel bir futbolla kazanan Malatyaspor neden eziliyor, küçümseniyor. Neden Fenerbahçe'nin yenilgisinin nedenleri, transfer hatasına, eksikliklere bağlanıyor da Malatyaspor'un güzel futbolu gözardı ediliyor... Neden 'Malatyaspor çıktı oynadı kazandı' diyen kimse yok?

İstanbul takımlarının büyüklüğü karşısında, zafer kazansalar da ezilmeye mahkum edilen Anadolu takımları, kısaca Türk futbolu bu kafayla nasıl gelişecek...