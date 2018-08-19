taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0192
Euro
6.9067
Altın
1184.93
Borsa
88734.76

Fener kötü oynadı diye Malatya başarısız mı sayılacak

Malatyaspor, ligin ikinci haftasında Fenerbahçe'yi evinde 1-0 yenmeyi başardı. Maç sonucu nedense, Malatya'nın zaferiyle değil Fenerbahçe'nin yenilgisiyle anılıyor.

Haber Merkezi | 19.08.2018 - 16:56..
  1. Haberler
  2. Spor
Fener kötü oynadı diye Malatya başarısız mı sayılacak

Türk futbolunun gelişmesi için futbolumuzun acilen üç büyüklerin hegemonyasından kurtarılması gerekli. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'nin en büyük futbol kulüpleridir ancak bu üç büyük kulübün etrafında dönen bir ligden başarı ne kadar beklenebilir...

MALATYASPOR'UN ZAFERİ Mİ, FENERBAHÇE'NİN YENİLGİSİ Mİ?

Örnek hemen yanı başımızda, dün gecede... Fenerbahçe Malatyaspor'a konuk olduğu maçı kaybetti. Gazeteler, televizyonlar haberi büyük takım olduğu için Fenerbahçe yenilgisi üzerine kurguladı, ona göre yorumladı. Fenerbahçe'nin başarısızlığının altında yatan nedenler tek tek araştırıldı, yeni transferler değerlendirildi, teknik direktörün takımı hazırlayamamış olması eleştiri konusu oldu.

Fener kötü oynadı diye Malatya başarısız mı sayılacak

Erdoğan: Allah'ına gurban Malatya ViDEO

Tamam bunların hepsi normal de, bu maç sonucu gündemi belirleyen neden yenilen Fenerbahçe oluyor da, zafer kazanan Malatyaspor olmuyor?

NEDEN KİMSE 'MALATYA OYNADI KAZANDI' DEMİYOR

Fenerbahçe'nin büyüklüğü altından, maçı güzel bir futbolla kazanan Malatyaspor neden eziliyor, küçümseniyor. Neden Fenerbahçe'nin yenilgisinin nedenleri, transfer hatasına, eksikliklere bağlanıyor da Malatyaspor'un güzel futbolu gözardı ediliyor... Neden 'Malatyaspor çıktı oynadı kazandı' diyen kimse yok?

İstanbul takımlarının büyüklüğü karşısında, zafer kazansalar da ezilmeye mahkum edilen Anadolu takımları, kısaca Türk futbolu bu kafayla nasıl gelişecek...

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gülriz Sururi'den 89'uncu yaşına özel bikinili poz

Gülriz Sururi'den 89'uncu yaşına özel bikinili poz

365
FETÖ'cü pilot Kerime Yıldırım'ın iftira tuzağı

FETÖ'cü pilot Kerime Yıldırım'ın iftira tuzağı

112
İlk özgün helikopterimiz T625

İlk özgün helikopterimiz T625

153
Kılıçdaroğlu: 13 maddeyi belirlememden Erdoğan rahatsız oldu

Kılıçdaroğlu: 13 maddeyi belirlememden Erdoğan rahatsız oldu

377
Muharrem İnce Yahudilerden özür diledi

Muharrem İnce Yahudilerden özür diledi

182
Taksim'de kadınların kavgası: Kafasında şişe kırdı

Taksim'de kadınların kavgası: Kafasında şişe kırdı

69
Askerlerimizin şehit olmasına sevinen HDP'li

Askerlerimizin şehit olmasına sevinen HDP'li

139
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM